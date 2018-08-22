Andersen Global攜手Oliveira & Associados開拓非洲業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global已與安哥拉律師事務所Oliveira & Associados達成合作協議，以繼續開拓非洲業務。該律師事務所由Formosa Oliveira於2016年成立。

Andersen Global董事長兼Andersen Tax LLC執行長Mark Vorsatz評論道：「安哥拉經濟是全球成長最快之一，我們很高興能夠在這個與葡萄牙緊密連結且對於我們葡萄牙業務具有策略意義的市場增設業務。Oliveira & Associados是一家充滿活力且人才濟濟的組織，隨著上周莫三比克Isalcio Mahanjane e Associados的加入，我們已針對葡萄牙和伊比利亞業務策略新增重要據點。」

Oliveira & Associados總部位於盧安達，向非洲乃至全球的企業與個人客戶提供法律服務。

Formosa Oliveira表示：「隨著我們不斷開發和順利提供跨境解決方案，與Andersen Global的合作將有助我們擴大業務版圖。增加稅務和法律服務後，我們將能夠充分滿足客戶的需求。」

Pedro Rodrigues da Silva補充道：「之前，我與里斯本辦事處的合夥人合作已逾十年，因此我已與Andersen Tax的某些葡萄牙同事建立密切工作關係。我們恪守一流服務和資訊透明的價值觀，我十分期待重新加入這個大家庭，與和我們志同道合的人士合作。」

Andersen Global是一家國際性組織，由世界各地稅務和法律專業人士各自成立的在法律上獨立的成員公司組成。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC於2013年成立，現在透過成員公司和合作公司在全球擁有逾110個分支機構和3000多名專業人員。

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