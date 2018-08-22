Andersen Global携手Oliveira & Associados开拓非洲业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global已与安哥拉律师事务所Oliveira & Associados达成合作协议，以继续开拓非洲业务。该律所由Formosa Oliveira于2016年成立。

Andersen Global董事长兼Andersen Tax LLC首席执行官Mark Vorsatz评论道：“安哥拉经济是全球增长最快之一，我们很高兴能够在这个与葡萄牙联系密切且对于我们葡萄牙业务具有战略意义的市场增设业务。Oliveira & Associados是一家充满活力且人才济济的组织，随着上周莫桑比克Isalcio Mahanjane e Associados的加入，我们已针对葡萄牙和伊比利亚业务战略新增重要据点。”

Oliveira & Associados总部位于罗安达，向非洲乃至全球的企业与个人客户提供法律服务。

Formosa Oliveira表示：“随着我们不断开发和无缝提供跨境解决方案，与Andersen Global的合作将有助我们扩大业务版图。增加税务和法律服务后，我们将能够充分满足客户的需求。”

Pedro Rodrigues da Silva补充道：“此前，我与里斯本办事处的合伙人合作已逾十年，因此我已与Andersen Tax的某些葡萄牙同事建立密切工作关系。我们恪守一流服务和信息透明的价值观，我十分期待重新加入这个大家庭，与和我们志同道合的人士合作。”

Andersen Global是一家国际性组织，由世界各地税务和法律专业人士各自成立的在法律上独立的成员公司组成。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，现在通过成员公司和合作公司在全球拥有逾110个分支机构和3000多名专业人员。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。