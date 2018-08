Amazon Game Studios presenteert The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN) kondigde vandaag aan dat Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May high-jinks en hot laps naar PlayStation 4 en Xbox One brengen in The Grand Tour Game, een episodisch racespel gebaseerd op de hitserie Prime Original, The Grand Tour. Gemaakt door Amazon Game Studios, The Grand Tour Game voert spelers naar exotische locaties, waar ze 's werelds meest interessante auto's besturen en deelnemen aan de schandalige uitdagingen van de show. Nieuwe episodes van The Grand Tour Game worden wekelijks toegevoegd tijdens seizoen 3 van de show, waarbij auto's, locaties en verrassingen van elke wekelijkse aflevering worden vastgelegd. Bezoek voor meer informatie www.playthegrandtourgame.com.

The Grand Tour Game zet spelers achter het stuur van de auto's van seizoen 3 en brengt ze naar de iconische locaties die de gastheren dit seizoen zullen bezoeken, waaronder de kenmerkende Eboladrome-testbaan van The Grand Tour. Met naadloze overgangen van clips van de show naar het spel, plus uren originele stemacteurs van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May, The Grand Tour Game is doordrenkt met het handelsmerk humor en gekkigheid van de show.

“Het is een videogame met mij, de ongelukkige en de trage. Dat is alles wat je moet weten”, zei Jeremy Clarkson. “Als je altijd al eens met ons op pad wilde, is dit het dichtste bij dat je ooit zult komen. Tenzij je James ontvoert en zijn gezicht steelt.”

“Als je ooit mijn werk hebt willen doen, kan dat nu” zei James May, “Natuurlijk niet letterlijk, het is gewoon een spel, dus ga alsjeblieft niet door de laden van mijn bureau lopen struinen.”

“Ik woon diep in het binnenland, dus eerlijk gezegd ben ik al onder de indruk van alles dat op elektriciteit werkt”, zei Richard Hammond. “Maar ik moet toegeven dat deze game bijzonder briljant is, vooral het splitscreen met vier spelers.”

In The Grand Tour Game, kunnen spelers niet alleen de bandensporen van de jongens volgen, maar ook racen en elkaar rechtstreeks uitdagen. The Grand Tour Game beschikt over splitscreen voor vier spelers, zodat spelers tegen elkaar kunnen racen en persoonlijk hun beste beledigingen naar elkaars hoofd kunnen slingeren. Brutale power-ups zoals High Tea, die lekker kopjes en schotels morst die je banden aan flarden helpen, en meer paardenkrachten, waarmee je de concurrentie voorbij blaast, maken de actie onvoorspelbaar en houden de racers scherp.

“The Grand Tour gaat over krachtige auto's en belachelijke stunts, maar het gaat ook over kameraadschap”, zei Craig Sullivan, creatief directeur bij Amazon Game Studios. “We doen er alles aan om de geest van de show authentiek vast te leggen: auto's, gekkigheid met vrienden en (meestal) een vriendelijke concurrentie.”

The Grand Tour Game is gemaakt door Amazon Game Studios, Seattle. De game is gebouwd met Amazon Game Tech, inclusief Amazon Web Services (AWS) en Amazon Lumberyard. Meer informatie over Amazon Game Tech vind je op https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour is een Prime Original voor Prime Video. De uitvoerend producent is Andy Wilman.

