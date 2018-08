Amazon Game Studios präsentiert The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN) gab heute bekannt, dass Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May die PlayStation 4 und Xbox One mit schnellen Runden und Ausweichmanövern bereichern, und dies in The Grand Tour Game, einem episodischen Rennspiel, das auf der erfolgreichen Prime Originalserie The Grand Tour beruht. Das von Amazon Game Studios kreierte Game, The Grand Tour Game , versetzt die Spieler an exotische Orte, wo sie die tollsten Rennwagen der Welt fahren dürfen und an den verrückten Herausforderungen der Show teilnehmen können. Während Staffel 3 der Show werden wöchentlich neue Episoden von The Grand Tour Gamehinzugefügt, um die Rennwagen, Lokalitäten und Überraschungen der wöchentlichen Episoden nachzuahmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.playthegrandtourgame.com.

Das The Grand Tour Game setzt die Spieler ans Steuer der Autos von Staffel 3 und bringt sie an die berühmten Orte, die die Gastgeber in dieser Staffel besuchen, einschließlich der berühmten Eboladrom-Teststrecke von The Grand Tour. Die nahtlosen Übergänge von der Show zum Gameplay plus Stunden mit den Originalstimmen von Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sorgen dafür, dass im The Grand Tour Game der für die Show bekannte Humor und Wortwechsel nicht zu kurz kommen.

„Es ist ein Videospiel über mich – ich bin derjenige, der Unfälle baut und am langsamsten ist. Mehr müssen Sie nicht wissen“, meinte Jeremy Clarkson. „Wenn Sie schon immer mit uns Achse sein wollten, dann ist dies die beste Gelegenheit. Außer Sie kidnappen James und stehlen sein Gesicht.“

„Wenn Sie je meinen Job tun wollten, dann ist dies Ihre Chance“, so James May, „natürlich nicht in der Realität, aber im Spiel, also lassen Sie meine Schreibtischschubladen bitte in Ruhe.“

„Ich lebe ganz zurückgezogen auf dem Land, sodass mich alles beeindruckt, was mit Strom betrieben wird“, führte Richard Hammond aus. „Ich muss aber zugeben, dass dieses Spiel besonders brillant ist, besonders der Vierspieler-Splitscreen.“

Im The Grand Tour Game, können die Spieler nicht nur den Spuren der Helden folgen, sondern auch Rennen und Herausforderungen gegeneinander austragen. The Grand Tour Game bietet einen Vierspieler-Splitscreen, damit die Spieler gegeneinander antreten können — und sich ihre besten Beleidigungen persönlich an den Kopf werfen können. Witzige Power-ups wie „High Tea“, wo verstreute Tassen und Teller die Reifen platzen lassen, und „More Horsepowers“, mit denen Sie die Konkurrenz im Staub hinter sich lassen, machen die Handlung unberechenbar und verlangen äußerste Aufmerksamkeit von den Rennfahrern.

„Bei The Grand Tour geht es um schnelle Autos und unglaubliche Stunts, aber auch um Kameradschaft“, erklärte Craig Sullivan, Creative Director bei Amazon Game Studios. „Wir wollen den Geist der Show authentisch wiedergeben: mit Autos, Wortgefechten mit Freunden und (vor allem) mit freundlichem Wettstreit.“

The Grand Tour Game ist eine Kreation von Amazon Game Studios, Seattle. Das Spiel wurde unter Verwendung von Amazon Game Tech, inklusive Amazon Web Services (AWS) und Amazon Lumberyard, erstellt. Weitere Informationen über Amazon Game Tech finden Sie unter https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour ist ein Prime Original für Prime Video. Der Executive Producer ist Andy Wilman.

Über Amazon

Amazon orientiert sich an vier Grundsätzen: Orientierung am Kunden statt an der Konkurrenz, Leidenschaft für Neuerungen, Einsatz für betriebliche Optimierung sowie langfristiges Denken. Kundenrezensionen, 1-Klick-Einkäufe, persönliche Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo und Alexa sind nur einige der von Amazon angebotenen Produkte und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.