博世與燃料電池專家Ceres Power締結策略合作

德國斯圖加特和英格蘭荷善--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--博世(Bosch)正在推動潛在的新電力系統所用燃料電池技術的開發。該公司與位於英國荷善(Horsham)的技術專家Ceres Power一起，希望開發下一階段的固態氧化物燃料電池(solid-oxide fuel-cell, SOFC)技術。博世還計畫收購Ceres Power公司4%的股權。兩家公司於2018年8月20日簽署了一項合作和授權合約，內容包括進一步開發技術，在博世建立小量生產業務，以及股份購買協議。

Ceres Power是下一代SOFC技術開發的領先企業。其策略是透過與合作夥伴的大規模生產將其技術商品化，並將該技術用於採用電網的分散式發電。其目的是將SOFC系統用於城市、工廠和資料中心，也可為電動汽車充電點供電。

更高的供電安全性，更大的靈活性

博世公司負責能源和建築技術業務部門的管理委員會成員Stefan Hartung表示：「博世認為，高效率燃料電池具有極低的排放，在能源系統的供應安全性和靈活性方面發揮著重要作用。燃料電池技術將使替代能源的發展更進一步，我們將與開發合作夥伴Ceres Power就此展開合作。」

隨著城市化的不斷發展，燃料電池技術在保證電力供應方面發揮著極為重要的作用：到2050年，預計全球將有超過60億人居住在城市，占全球人口的70%。即便是現在，世界上的大都市也占全球能源消耗的75%。到2035年，全球能源消耗將增加30%。未來不可能僅靠大型集中式發電站滿足這種日益增長的電力需求。

Ceres Power執行長Phil Caldwell表示：「我們與博世合作的願景是為固態氧化物燃料電池樹立新的產業標準，使其能夠在分散式電源中得到廣泛採用。透過將Ceres獨特的Steel Cell技術與博世的工程、製造和供應鏈實力相結合，我們將建立強大的合作夥伴關係，使我們的技術更具競爭力，並為潛在的大規模生產做好準備。」

用於城市電力供應的小型發電站

SOFC技術在燃料電池堆中使用電化學反應將天然氣或氫等燃料轉化為電力。其排放量遠低於使用燃燒製程的發電站，因而環境效益相當可觀。

博世將與Ceres Power一起，致力於為各種應用提供SOFC技術：其願景是在整個城市以及工業區建立小型發電站。由於這些標準化電廠具有高度靈活性，因此它們能夠比傳統電廠更好、更快地滿足尖峰需求。其發電目標是一個SOFC模組產生10 kW的電力。如果需要更多電力，可以簡單地將具有相同輸出的任何數量的模組互連。

在使用燃料電池的情況下，可以在本地高效率地進行大量電力的生產，而且幾乎不會產生排放。透過這種方式，可以建立在很大程度上獨立於集中供電的分散區域。此外，SOFC系統是可再生能源形式的理想搭配。例如，它們可以幫助平衡可再生能源的間斷性問題，在未來還能將「綠色」氫能轉化為電能，並且對環境幾乎沒有影響。

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