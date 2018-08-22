博世与燃料电池专家Ceres Power缔结战略合作

德国斯图加特和英格兰霍舍姆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--博世(Bosch)正在推动潜在的新电力系统所用燃料电池技术的开发。该公司与位于英国霍舍姆的技术专家Ceres Power一起，希望开发下一阶段的固体氧化物燃料电池(SOFC)技术。博世还计划收购Ceres Power公司4％的股权。两家公司于2018年8月20日签署了一项合作和许可协议，内容包括进一步开发技术，在博世建立小批量生产业务，以及股份购买协议。

Ceres Power是下一代SOFC技术开发的领先企业。其战略是通过与合作伙伴的大规模生产将其技术商业化，并将该技术用于基于电网的分布式发电。其目的是将SOFC系统用于城市、工厂和数据中心，也可为电动汽车充电点供电。

更高的供电安全性，更大的灵活性

博世公司负责能源和建筑技术业务部门的管理委员会成员Stefan Hartung表示：“博世认为，高效燃料电池具有极低的排放，在能源系统的供应安全性和灵活性方面发挥着重要作用。燃料电池技术将使替代能源的发展更进一步，我们将与开发合作伙伴Ceres Power就此开展合作。”

随着城市化的不断发展，燃料电池技术在保证电力供应方面发挥着至关重要的作用：到2050年，预计全球将有超过60亿人居住在城市，占全球人口的70％。即便是现在，世界上的大都市也占全球能源消耗的75％。到2035年，全球能源消耗将增加30％。未来不可能仅靠大型集中式发电站满足这种日益增长的电力需求。

Ceres Power首席执行官Phil Caldwell表示：“我们与博世合作的愿景是为固体氧化物燃料电池树立新的行业标准，使之能够在分布式电源中得到广泛采用。通过将Ceres独特的Steel Cell技术与博世的工程、制造和供应链实力相结合，我们将建立强大的合作伙伴关系，使我们的技术更具竞争力，并为潜在的大规模生产做好准备。”

用于城市电力供应的小型发电站

SOFC技术在燃料电池堆中使用电化学反应将天然气或氢等燃料转化为电力。其排放量远低于使用燃烧工艺的发电站，因而环境效益相当可观。

博世将与Ceres Power一起，致力于为各种应用提供SOFC技术：其愿景是在整个城市以及工业区建立小型发电站。由于这些标准化电厂具有高度灵活性，因此它们能够比传统电厂更好、更快地满足高峰需求。其发电目标是一个SOFC模块产生10 kW的电力。如果需要更多电力，可以简单地将具有相同输出的任何数量的模块互连。

在使用燃料电池的情况下，可以在本地高效地进行大量电力的生产，而且几乎不会产生排放。通过这种方式，可以创建在很大程度上独立于集中供电的分散区域。此外，SOFC系统是可再生能源形式的理想搭配。例如，它们可以帮助平衡可再生能源的间断性问题，在未来还能将“绿色”氢能转化为电能，并且对环境几乎没有影响。

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