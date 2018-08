Amazon Game Studios annonce The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ : AMZN) a annoncé aujourd’hui que Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May en rajoutent en fait d’exploits et de cocasseries sur PlayStation 4 et Xbox One dans The Grand Tour Game, un jeu de course épisodique basé sur la série à succès de Prime Original, The Grand Tour. Créé par Amazon Game Studios, The Grand Tour Game (Le jeu du grand tour) transporte les joueurs dans des endroits exotiques, où ils conduisent les voitures les plus sophistiquées du monde et participent aux défis époustouflants de la série télévisée. Chaque semaine, de nouveaux épisodes seront proposés dans The Grand Tour Game pendant la saison 3 de la série télévisée, et l’on reverra les voitures, lieux et surprises du nouvel épisode hebdomadaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.playthegrandtourgame.com.

The Grand Tour Game met les joueurs au volant des voitures de la saison 3 et les conduit dans les lieux emblématiques que les vedettes visiteront cette saison, notamment la piste d’essai Eboladrome de la série The Grand Tour. Offrant de rapides transitions entre les clips de la série et le jeu vidéo, plus des heures de séquences en version originale montrant Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May, The Grand Tour Game est imprégné de l’humour et des blagues qui font la renommée de la série.

« C’est un jeu vidéo qui met en vedette le personnage casse-cou et lent que je suis. C’est tout ce que vous devez savoir », a déclaré Jeremy Clarkson. « Si vous rêvez de nous retrouver sur la route, avec ce jeu, vous serez au plus près d’en faire une réalité. À moins de kidnapper James et de lui emprunter son visage. »

« Si jamais vous avez voulu vous substituer à moi, maintenant vous le pouvez le faire », a ajouté James May. « Bien sûr, pas au sens littéral, c’est juste un jeu, alors s’il vous plait, ne passez pas par les tiroirs de mon bureau. »

« Je vis dans la campagne profonde, et franchement, je suis impressionné par tout ce qui fonctionne à l’électricité », a confié Richard Hammond. « Mais je dois admettre que ce jeu est particulièrement brillant, surtout le splitscreen à quatre joueurs. »

Dans The Grand Tour Game, les joueurs peuvent non seulement suivre les traces de pneus des gars, mais aussi se mesurer entre eux et se lancer des défis face à face. The Grand Tour Game offre un écran partagé à quatre joueurs, si bien que les joueurs peuvent s’affronter et se lancer en personne leurs meilleures insultes. Des bonus effrontés comme High Tea qui renverse tasses et soucoupes en faisant crisser les pneus, et More Horsepowers qui vous permet de laisser sur place la compétition, contribuent à rendre l’action imprévisible, et obligent les joueurs à ne jamais baisser la garde.

« Dans The Grand Tour, il est question de voitures puissantes et de cascades ridicules, mais aussi de camaraderie », a conclu Craig Sullivan, directeur de la création chez Amazon Game Studios. « Nous nous engageons à recréer de manière authentique l’esprit du spectacle : voitures, plaisanteries entre amis, et (surtout) compétition amicale. »

The Grand Tour Game a été créé par Amazon Game Studios, Seattle. Pour concocter le jeu, on a utilisé Amazon Game Tech, avec notamment Amazon Web Services (AWS) et Amazon Lumberyard. Pour en savoir plus sur Amazon Game Tech, consultez le site https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour est produit par Prime Original pour Prime Video. Le producteur est Andy Wilman.

