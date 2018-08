Amazon Game Studios anuncia The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN) anunciou hoje que Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May estão trazendo voltas rápidas e altas manobras para o PlayStation 4 e o Xbox One no The Grand Tour Game, um jogo de corridas episódicas baseado na série de grande sucesso Prime Original, The Grand Tour. Criado pela Amazon Game Studios, o The Grand Tour Game transporta os jogadores para locais exóticos, onde vão dirigir os carros mais interessantes do mundo e participar dos desafios ultrajantes do show. Novos episódios do The Grand Tour Game serão adicionados semanalmente durante a Temporada 3 do show, capturando carros, locais e surpresas de cada episódio da semana. Para obter mais informações, acesse www.playthegrandtourgame.com.

The Grand Tour Game coloca os jogadores atrás do volante dos carros da Temporada 3, e os traz para os locais emblemáticos que os hosts vão visitar nessa temporada, incluindo a pista de testes Eboladrome exclusiva da The Grand Tour. Apresentando transições perfeitas de clips do show para o jogo, e horas de dublagem de Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, The Grand Tour Game está impregnado do humor e das provocações que são a marca registrada do show.

“É um vídeo game que me retrata, o atrapalhado, o lento. Isso é tudo que você precisa saber”, disse Jeremy Clarkson. “Se você sempre quis vir para a estrada conosco, essa é a melhor chance que você terá. A não ser que você sequestre James e roube seu rosto.”

“Se você já quis fazer o que eu faço, agora você pode”, disse James May. “Obviamente não de forma literal. Afinal, é só um jogo, portanto, não vá mexer nas gavetas da minha mesa.”

“Eu moro no campo, por isso fico francamente impressionado com tudo que funciona com eletricidade”, disse Richard Hammond. “Mas tenho de admitir que esse jogo é especialmente brilhante, principalmente a tela dividida para quatro jogadores.”

No The Grand Tour Game, os jogadores podem não só seguir a marca dos pneus dos caras, mas correr e desafiar uns aos outros, cara a cara. The Grand Tour Game apresenta a tela dividida para quatro jogadores, de forma que os jogadores podem correr competindo entre si e lançar seus melhores insultos em pessoa. Power-ups audaciosos como High Tea, que espalha xícaras e pires, e More Horsepowers, que deixa você arrasar na competição, ajudam a tornar a ação imprevisível e mantêm os corredores em suspense.

“The Grand Tour é um jogo sobre carros poderosos e manobras ridículas, mas e também sobre companheirismo,” disse Craig Sullivan, diretor de criação da Amazon Game Studios. “Estamos comprometidos em capturar autenticamente o espírito do show: carros, provocações com amigos e (principalmente) uma competição agradável.”

The Grand Tour Game foi criado pela Amazon Game Studios, Seattle. O jogo foi criado usando Amazon Game Tech, incluindo Amazon Web Services (AWS) e Amazon Lumberyard. Saiba mais sobre a Amazon Game Tech em https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour é um Prime Original para Prime Video. O produtor executivo é Andy Wilman.

Sobre a Amazon

A Amazon é orientada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente, paixão por invenção, compromisso com a excelência operacional e pensamento de longo prazo. Avaliações de clientes, compras com um clique, recomendações personalizadas, Prime Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablets Fire, TV Fire, Amazon Echo e Alexa são alguns dos produtos e serviços pioneiros da Amazon. Para obter mais informações, acesse www.amazon.com/about e siga @AmazonNews.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.