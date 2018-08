Amazon Game Studios Anuncia The Grand Tour Game

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May llevarán sus travesuras y vueltas emocionantes a PlayStation 4 y Xbox One en The Grand Tour Game, un juego de carreras en episodios, basado en la exitosa serie Prime Original, The Grand Tour. Creado por Amazon Game Studios, The Grand Tour Game transporta a los jugadores a lugares exóticos, donde podrán conducir los automóviles más interesantes del mundo y participar en los extravagantes desafíos de la serie. Se agregarán nuevos episodios semanalmente a The Grand Tour Game durante la temporada número 3 de la serie, que incluirán automóviles, lugares y sorpresas de los episodios de cada semana. Visite www.playthegrandtourgame.com para obtener más información.

Con The Grand Tour Game los jugadores podrán conducir los automóviles de la temporada número 3, y podrán llegar a los lugares emblemáticos que los presentadores visitarán esta temporada, incluida la pista de prueba distintiva llamada Eboladrome de The Grand Tour. Con excelentes transiciones desde los videos cortos de la serie hasta el juego en acción, más las horas de actuación con las voces originales de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May, The Grand Tour Game está impregnado de bromas y humor de la marca comercial de la serie.

“Es un videojuego que me presenta a mí, al que choca siempre (crashy) y al lento (slow). Eso es todo lo que necesitan saber”, mencionó Jeremy Clarkson. “Si siempre han deseado venir a la pista con nosotros; esto es lo más cerca de lo que alguna vez estarán. A menos que secuestren a James y roben su rostro”.

“Si alguna vez han querido hacer mi trabajo, ahora pueden”, comentó James May. “Obviamente no de forma literal; es solo un juego; así es que no revisen los cajones de mi escritorio”.

“Vivo en el medio de una zona rural; por eso, sinceramente me impresiona cualquier cosa que funcione con electricidad”, agregó Richard Hammond. “Pero admito que este juego es particularmente brillante, en especial la pantalla dividida para cuatro jugadores”.

En The Grand Tour Game, los jugadores no solo podrán seguir las huellas de los neumáticos de los muchachos, sino que también podrán competir y desafiarse entre ellos cara a cara. The Grand Tour Game presenta la pantalla dividida para cuatro jugadores. Por eso, podrán competir entre ellos —y decirse sus mejores insultos— en persona. Los atrevidos poderosos como High Tea, que arroja platos y tazas de pedazos de neumáticos, y More Horsepowers, que deja ganar la competencia, ayudan a que la acción sea impredecible y mantienen a los competidores en estado de alerta.

“The Grand Tour se trata de automóviles poderosos y escenas riesgosas ridículas, pero también se trata acerca de la camaradería”, comentó Craig Sullivan, director creativo de Amazon Game Studios. “Estamos comprometidos en capturar verdaderamente el espíritu de la serie: automóviles, bromas con amigos, y (principalmente) competencias amistosas”.

The Grand Tour Game fue creado por Amazon Game Studios, en Seattle. El juego se creó con Amazon Game Tech, incluidos Amazon Web Services (AWS) y Amazon Lumberyard. Para obtener más información acerca de Amazon Game Tech, visite https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour es una serie Prime Original para Prime Video. El productor ejecutivo es Andy Wilman.

