Amazon Game Studios annuncia il Gioco The Grand Tour

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ha annunciato in data odierna che Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May porteranno i loro pazzi giri di pista e bravate sulle console da gioco PlayStation 4 e Xbox One nel Gioco The Grand Tour, un gioco di corse a episodi basato sull’acclamata serie Prime Original The Grand Tour. Creato da Amazon Game Studios, il Gioco The Grand Tour trasporta i giocatori in località esotiche dove guideranno le automobili più interessanti al mondo e parteciperanno alle folli sfide della serie. Nuovi episodi del Gioco The Grand Tour verranno aggiunti settimanalmente durante la terza stagione della serie con le auto, le località e le sorprese tratte da ciascun episodio settimanale. Visitate www.playthegrandtourgame.com per ulteriori informazioni.

Il Gioco The Grand Tour mette i giocatori al voltante delle automobili che compaiono nella terza stagione e li porta nelle iconiche località che i presentatori visiteranno durante questa stagione, compresa la famosa pista di collaudo di The Grand Tour Eboladrome. Il Gioco The Grand Tour, con l’incorporazione perfetta di clip tratte dal programma nel gameplay e ore di recitazione vocale originale di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, è infuso dell’umorismo e del tono scherzoso che contraddistinguono il programma.

“Si tratta di un videogioco in cui compare il sottoscritto, ovvero quello che va a sbattere e quello lento. Questo è tutto quello che vi serve sapere” ha affermato Jeremy Clarkson. “Se avete sempre desiderato accompagnarci nei nostri viaggi, non avrete un’occasione migliore di questa. A meno che non rapiate James e gli rubiate il volto.”

“Se avete mai desiderato fare il mio lavoro, ora potete farlo” ha dichiarato James May, aggiungendo: “Ovviamente non lo intendo letteralmente, è solo un gioco, quindi non frugate nei cassetti della mia scrivania.”

“Vivo in piena campagna, quindi, a dire il vero, rimango colpito da tutto ciò che è alimentato da corrente elettrica” ha affermato Richard Hammond. “Devo ammettere, però, che questo gioco è particolarmente geniale, soprattutto lo schermo ripartito per quattro giocatori.”

Nel Gioco The Grand Tour i giocatori possono non solo seguire le tracce dei pneumatici dei ragazzi, bensì anche sfidarsi faccia a faccia. Il Gioco The Grand Tour esibisce uno schermo ripartito per quattro giocatori cosicché i giocatori possono gareggiare tra di loro - e lanciarsi insulti - in persona. Power-up insolenti come High Tea, che rovescia tazze e piattini che lacerano i pneumatici, e More Horsepowers, che permette ai giocatori di lasciarsi alle spalle i concorrenti, contribuiscono a rendere l’azione imprevedibile tenendo i piloti sulle spine.

“The Grand Tour riguarda automobili potenti e acrobazie ridicole, ma anche lo spirito di squadra” ha dichiarato Craig Sullivan, Direttore creativo presso Amazon Game Studios. “Intendiamo ricreare alla perfezione lo spirito della serie: auto, scherzi tra amici e (soprattutto) sana competizione.”

Il gioco The Grand Tour Game è stato creato da Amazon Game Studios, Seattle. Il gioco è stato creato usando Amazon Game Tech, compresi Amazon Web Services (AWS) e Amazon Lumberyard. Ulteriori informazioni su Amazon Game Tech sono rinvenibili nel sito all’indirizzo https://aws.amazon.com/gametech/

The Grand Tour è un contenuto Prime Original per Prime Video. Il produttore esecutivo è Andy Wilman.

