Gravity和微軟建立策略性合作夥伴關係以進行供應鏈的數位化

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Gravity Supply Chain今天宣佈與微軟合作，以使其能夠加速交付軟體即服務(SaaS)解決方案。Gravity為組織提供即時的供應鏈端到端可見性。其軟體還為公司的全球採購、供應鏈和物流網路提供預測性見解、規範性行動和自動化決策支援。Gravity將利用微軟的Azure雲端平臺，以更快的速度繼續為其客戶部署市場領先的差異化SaaS解決方案。

Gravity Supply Chain執行長Graham Parker表示：「我們的軟體支援一些世界知名公司的供應鏈數位化，使他們能夠利用收入機會和提高客戶參與度。隨著全球進入數位經濟時代，我們與微軟的合作夥伴關係也為我們啟發當今供應鏈的使命提供了助力。」

微軟同樣對該合作帶來的機會深懷期待，微軟新加坡商業合作夥伴和中小企業部門總監Gerald Leo表示：「Microsoft Azure為高水準的組織效率提供支援，並促進資料驅動的決策制定。這使得Azure成為Gravity部署創新型SaaS供應鏈解決方案的完美平臺，將協助客戶以數位方式轉變其供應鏈，從而受益於更高的生產力和更明智的決策。」

Gerald還表示：「Gravity和微軟之間的合作將使Gravity能夠採用微軟的智慧雲端平臺，並與其供應鏈專長相結合，提供未來適用的最先進系統。」

微軟亞太區區域總監Pratima Amonkar補充道：「全球各地的公司都在尋找更有效工作和為客戶提供更大價值的新方法。經過數位轉型的供應鏈是有助於企業達成這些目標的關鍵競爭優勢。Gravity與微軟之間的合作將帶來最好的Azure——智慧且值得信賴的雲端，以建立未來的供應鏈系統。」

Gravity是Co-Sell Ready合作夥伴

此一合作夥伴關係還將使Gravity和微軟聯手推動行銷、產業和思想領導力活動，並向零售商和製造商共同銷售Gravity的SaaS解決方案。此外，Gravity的客戶和社群合作夥伴也可以利用微軟的全球合作夥伴網路。

Gravity新的產品生命週期管理(PLM)軟體Source可在Azure上提供

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關於Gravity Supply Chain

Gravity Supply Chain被評為2018年十大最具創新性的SCM解決方案提供商之一，為管理人員提供其全球端到端供應鏈的即時可見性，使他們能夠更有效地降低成本和發現將會影響客戶服務水準的問題。Gravity可加速並簡化即時資料的收集、分析和共享，從而隨時隨地改善所有供應鏈合作夥伴之間的合作和決策。

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