Gravity和微软建立战略合作伙伴关系以实现供应链的数字化

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Gravity Supply Chain今天宣布与微软合作，以实现其软件即服务(SaaS)解决方案的加速交付。Gravity为组织提供实时的供应链端到端可见性。其软件还为公司的全球采购、供应链和物流网络提供预测性见解、规范性行动和自动化决策支持。Gravity将利用微软的Azure云平台，以更快的速度继续为其客户部署市场领先的差异化SaaS解决方案。

Gravity Supply Chain首席执行官Graham Parker表示：“我们的软件支持一些世界领先公司的供应链数字化，使他们能够利用收入机会和提高客户参与度。随着全球进入数字经济时代，我们与微软的合作伙伴关系也对我们启发当今供应链的使命提供了助力。”

微软同样对该合作带来的机会深怀期待，微软新加坡商业合作伙伴和中小企业部门总监Gerald Leo表示：“Microsoft Azure为高水平的组织效率提供支持，可促进数据驱动的决策制定。这使得Azure成为Gravity部署创新型SaaS供应链解决方案的完美平台，从而有助于客户以数字方式转变其供应链，从而受益于更高的生产力和更明智的决策。”

Gerald还表示：“Gravity和微软之间的合作将使Gravity能够采用微软的智能云平台，并将其与供应链专长相结合，提供面向未来的最先进系统。”

微软亚太区区域总监Pratima Amonkar补充道：“全球各地的公司都在寻找更有效工作和为客户提供更大价值的新方法。经过数字化转型的供应链是一个帮助企业实现这些目标的关键竞争优势。Gravity与微软之间的合作将带来最好的Azure——智能且值得信赖的云，以构建未来的供应链系统。”

Gravity是Co-Sell Ready合作伙伴

此次合作还将使Gravity和微软联手推动营销、行业和思想领导力活动，并向零售商和制造商共同销售Gravity的SaaS解决方案。此外，Gravity的客户和社区合作伙伴也可以利用微软的全球合作伙伴网络。

Gravity新的产品生命周期管理(PLM)软件Source可在Azure上提供

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关于Gravity Supply Chain

Gravity Supply Chain被评为2018年十大最具创新性的SCM解决方案提供商之一，为管理人员提供其全球端到端供应链的实时可见性，使他们能够更有效地降低成本和发现将会影响客户服务水平的问题。Gravity可加速并简化实时数据的收集、分析和共享，从而随时随地改善所有供应链合作伙伴之间的协作和决策。

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