Gravity et Microsoft créent un partenaire stratégique afin de numériser les chaînes d’approvisionnement

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--Gravity Supply Chain a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Microsoft qui lui permet d’accélérer la livraison de ses solutions Software-as-a-Service (SaaS). Gravity fournit aux organisations une visibilité en temps réel et de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement. Son logiciel fournit également des indications prédictives, des actions prescriptives et des outils automatisés d'aide à la décision à travers les opérations d’approvisionnement international d’une société et les réseaux de chaîne d’approvisionnement et de logistique. Gravity tirera parti de la plateforme cloud Azure de Microsoft afin de poursuivre, de façon plus accélérée, le déploiement de solutions SaaS leaders de marché et différenciées pour ses clients.

« Notre logiciel appuie la numérisation de la chaîne d’approvisionnement de plusieurs grandes sociétés internationales, en leur permettant de capitaliser sur les opportunités de recette et d’augmenter l’engagement de la clientèle », a déclaré Graham Parker, président directeur général de Gravity Supply Chain. « Notre partenariat avec Microsoft vient enrichir notre mission qui consiste à inspirer les chaînes d’approvisionnement contemporaines, au moment où le monde passe à l’ère de l’économie numérique. »

Microsoft est tout aussi enthousiaste des opportunités que fournit ce partenariat. En effet, selon Gerald Leo, Directeur du Groupe partenaires commerciaux et petites/moyennes entreprises, Microsoft Singapour, « Microsoft Azure propulse l’efficacité organisationnelle et facilite la prise de décision basée sur les données. Ainsi, Azure peut se targuer d’être la plateforme optimale pour déployer des solutions innovantes Saas de la chaîne d’approvisionnement de Gravity, qui aideront les clients à transformer numériquement leurs chaînes d’approvisionnement et à profiter ainsi d’une meilleure productivité et de décisions plus intelligentes. »

À Gerald d’ajouter : « Le partenariat entre Gravity et Microsoft permettra à Gravity d’adopter la plateforme cloud intelligente de Microsoft et de la fusionner avec son expertise en chaîne d’approvisionnement afin de fournir des systèmes ultra modernes conçus pour le futur. »

Pratima Amonkar – Directeur régional - APAC, Microsoft, affirme également : « À l’échelle mondiale, les sociétés s’attèlent à chercher de nouvelles méthodes qui leur permettent de travailler plus efficacement et d'apporter une plus grande valeur à leurs clients. Une chaîne d’approvisionnement numérique transformée est un différentiateur compétitif essentiel qui permettra aux entreprises d’atteindre ces objectifs. Ce partenariat entre Gravity et Microsoft affichera les bienfaits d’Azure – un nuage intelligent et fiable, afin de mettre en place des systèmes de chaîne d’approvisionnement du futur. »

Gravity est un partenaire prêt à la vente conjointe

Grâce à ce partenariat, Gravity et Microsoft collaboreront dans le domaine du marketing, de l’industrie et des événements en termes d’idées émergentes, ainsi que pour vendre conjointement des solutions SaaS de Gravity aux détaillants et fabricants. Les clients et partenaires communautaires de Gravity pourront en outre utiliser le réseau mondial de partenaires de Microsoft.

Le nouveau logiciel de gestion de vie du produit de Gravity (PLM), Source, est disponible sur Azure

Source permet aux détaillants de réduire la vitesse de commercialisation et de délivrer des produits de qualité au bon moment et au bon prix.

Source peut être utilisé individuellement ou conjointement avec la solution SaaS de gestion de commande des achats (POM) de Gravity pour la visibilité de bout en bout et le contrôle de toute la chaîne d’approvisionnement. Cliquez ici pour demander une démo de Source auprès de Gravity.

Ressources complémentaires

À propos de Gravity Supply Chain

Gravity Supply Chain, désignée l’un des 10 fournisseurs de solution SCM les plus innovants en 2018, fournit aux gestionnaires la visibilité en temps réel de leur chaîne d’approvisionnement global de bout en bout, afin qu’ils puissent être rentables en réduisant leurs coûts et identifier les problèmes pouvant influencer les niveaux de service à la clientèle. Gravity accélère et structure la collection, l’analyse et le partage des données en temps réels afin d’améliorer la collaboration et la prise de décision parmi tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, n|importe où et à tout moment.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.