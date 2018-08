Gravity e Microsoft estabelecem parceria estratégica para digitalizar cadeias de fornecimento

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--Gravity Supply Chain anunciou hoje uma parceria com a Microsoft que permitirá acelerar a entrega de suas soluções SaaS (Software como Serviço, em inglês Software-as-a-Service). A Gravity proporciona às empresas visibilidade integral, em tempo real, da cadeia de fornecimento. Seu software também oferece pontos de vista preditivos, ações prescritivas e suporte automatizado para decisões nas redes globais de terceirização, cadeia de fornecimento e logística de uma empresa. A Gravity se beneficiará da plataforma de nuvem Azure da Microsoft para continuar a implantação de soluções SaaS diferenciadas, com liderança no mercado, para clientes de ritmo mais acelerado.

“Nosso software tem suporte para a digitalização da cadeia de fornecimento de algumas das principais empresas do mundo, permitindo que elas capitalizem sobre oportunidades de receita e aumentem a participação do cliente”, disse Graham Parker, diretor executivo da Gravity Supply Chain. “Nossa parceria com a Microsoft complementa nossa missão de inspirar as cadeias de fornecimento atuais, à medida que o mundo se move para a era da economia digital.”

A Microsoft está igualmente interessada nas oportunidades que a parceria oferece, com Gerald Leo, diretor, Parceiros Comerciais e Grupo de Pequenas e Médias Empresas, Microsoft Singapura, dizendo: “O Microsoft Azure proporciona altos níveis de eficiência organizacional e facilita a tomada de decisão motivada por dados. Isso torna o Azure a plataforma perfeita para implantar soluções SaaS inovadoras de cadeias de fornecimento da Gravity, que ajudará os clientes a transformar digitalmente suas cadeias de fornecimento e, assim, se beneficiar de uma maior produtividade e de decisões mais inteligentes”.

Gerald também declarou: “A parceria entre a Gravity e a Microsoft permitirá à Gravity adotar a plataforma de nuvem inteligente da Microsoft e mesclá-la com sua experiência de cadeia de fornecimento para oferecer sistemas de última geração criados para o futuro”.

Pratima Amonkar – diretora regional - APAC, Microsoft, acrescentou que: “Globalmente, as empresas almejam descobrir novas maneiras de trabalhar com mais eficiência e oferecer maior valor a seus clientes. Uma cadeia de fornecimento transformada digitalmente é um importante diferencial competitivo, que permitirá às empresas alcançar estes objetivos. A parceria entre a Gravity e a Microsoft trará o melhor do Azure - uma nuvem inteligente e confiável para o desenvolvimento de sistemas de cadeia de fornecimento do futuro”.

A Gravity é uma parceira pronta para vendas conjuntas

A parceria também verá a Gravity e a Microsoft unir forças em eventos de marketing, indústria e liderança de pensamento, assim como vender conjuntamente soluções SaaS da Gravity para varejistas e fabricantes. Os clientes e a comunidade de parceiros da Gravity também poderão utilizar a rede global de parceiros da Microsoft.

O novo software, chamado Source, de Gerenciamento de Ciclo de Vida do Produto (PLM) da Gravity, está disponível no Azure

O Source permite aos varejistas reduzir a velocidade de comercialização e oferecer produtos de qualidade, no momento certo e pelo preço certo.

O Source pode ser utilizado individualmente ou combinado com a solução SaaS de Gerenciamento de Pedidos de Compra (POM) da Gravity para visibilidade e controle integral de toda a cadeia de fornecimento. Clique aqui para agendar uma demonstração do Source com a Gravity.

Recursos adicionais

Sobre a Gravity Supply Chain

Gravity Supply Chain, eleita uma 10 provedoras de soluções SCM mais inovadoras em 2018, proporciona aos gerentes visibilidade integral em tempo real sobre suas cadeias globais de fornecimento para que possam ser mais eficientes na redução dos custos e na identificação de problemas que impactarão os níveis de serviço do cliente. A Gravity acelera e agiliza a coleta, a análise e o compartilhamento de dados em tempo real para aprimorar a colaboração e a tomada de decisões entre todos os parceiros da cadeia de fornecimento, a qualquer momento e em qualquer lugar.

