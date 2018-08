A.M. Best affirme les notations de crédit de Covéa Coopérations

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A.M. Best a affirmé la notation de solidité financière de ”A” (Excellent) et la notation de crédit émetteur à long terme de ”a+” de Covéa Coopérations (France). La perspective de ces notations de crédit (notations) est stable.

Les notations reflètent la force bilancielle de Covéa Coopérations, qu’A.M. Best considère comme étant au niveau le plus solide, ainsi que sa performance opérationnelle adéquate, son profil de marché favorable et sa gestion des risques d’entreprise appropriée.

Les notations tiennent compte de l’importance stratégique de Covéa Coopérations au sein de la Société de Groupe d’Assurance Mutuelle Covéa (Covéa), un groupe de sociétés mutuelles d'assurance leader en France, en tant que holding intermédiaire des entités opérationnelles du groupe, et principale entité de réassurance du groupe. Ces dernières années, la structure du groupe Covéa a été rationalisée de sorte que la majorité de ses sociétés d'assurances opérationnelles sont dorénavant détenues par Covéa Coopérations. Cela a augmenté l’intégration des opérations du groupe et renforcé l’alignement stratégique de ses membres.

Les filiales de Covéa Coopérations souscrivent environ 90 % des primes consolidées de Covéa et représentent environ 80 % du capital consolidé de Covéa, de sorte que l’évaluation de la force bilancielle de Covéa Coopérations reflète celle de Covéa.

De même, l’évaluation du profil de marché favorable de Covéa Coopérations est principalement supportée par son rôle de holding intermédiaire de la plupart des filiales opérationnelles du groupe Covéa. En tant qu’entité opérationnelle, Covéa Coopérations est un réassureur de taille modeste, avec un portefeuille de réassurance vie et santé en phase de start-up en France, et un portefeuille de réassurance international établi pour le groupe (précédemment souscrit par Assurances Mutuelles de France, un membre mutualiste de Covéa). En 2017, les primes brutes émises par la société s’élevaient à 242,1 millions d’euros, dont 28,0 millions d’euros provenant de la réassurance vie et santé, et le solde découlant des opérations internationales.

L’évaluation de la performance opérationnelle adéquate de Covéa Coopérations reflète la performance du groupe Covéa, qui est essentiellement générée par les filiales opérationnelles de Covéa Coopérations. En 2017, le groupe a publié un ratio combiné non-vie de 97,5 % et un résultat net de 817,8 millions d’euros. Sur une base solo, Covéa Coopérations a été profitable ces dernières années, bien que ses résultats aient été principalement dérivés des dividendes reçus de ses filiales. Les opérations de réassurance étaient proches de l’équilibre technique en 2017, la société affichant un ratio combiné non-vie de 100 % (selon les calculs d’A.M. Best), et une perte de souscription marginale pour l’activité vie. A.M. Best s’attend à ce que la société génère des profits techniques (sur une base solo) sur le moyen terme, bien que les revenus des placements devraient rester le vecteur principal des résultats d'exploitation globaux.

Le présent communiqué de presse se rapporte à des notations de crédit qui ont été publiées sur le site Internet d’A.M. Best. Pour toute information sur les notations en relation avec le communiqué de presse et les divulgations pertinentes, dont des détails sur le bureau responsable de l’émission de chacune des notations individuelles auxquelles il est fait référence dans ce communiqué, veuillez consulter la page Internet Recent Rating Activity (Activité de notation récente) d’A.M. Best. Pour tout complément d’information concernant l’utilisation et les limitations des avis de notation de crédit, veuillez consulter la page Understanding Best’s Credit Ratings (Comprendre les notations de crédit de Best). Pour des informations sur le bon usage par les médias des notations de crédit et des communiqués de presse d’A.M. Best, veuillez consulter le Guide for Media - Proper Use of Best’s Credit Ratings and A.M. Best Rating Action Press Releases (Guide pour les médias - Bon usage des notations de crédit de Best et des communiqués de presse d’action de notation d’A.M. Best).

A.M. Best est une agence de notation mondiale et un fournisseur d’informations axé uniquement sur le secteur de l’assurance. Visitez www.ambest.com pour de plus amples informations.

Copyright © 2018 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

####

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.