Softomotive et Accelerate RPA se joignent pour aider les entreprises à créer plus rapidement de la valeur ajoutée avec l’automatisation des processus robotiques

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Softomotive, un fournisseur de classe mondiale de technologie d’automatisation des processus robotiques (RPA en sigles anglais) offrant le retour sur investissement le plus rapide pour toutes les tailles et tous les types d'entreprises, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec AccelerateRPA, un fournisseur de services professionnels de haut niveau assurés par des consultants accrédités en automatisation de processus de robotisation. Ce partenariat signifie que les clients et les utilisateurs finaux du logiciel de Softomotive disposeront de conseils informés et professionnels supplémentaires pour les aider à créer rapidement une valeur ajoutée significative à partir de leur investissement en RPA.

Les entreprises qui souhaitent implémenter la suite de produits de RPA de Softomotive (logiciels WinAutomation et ProcessRobot) auront désormais un accès direct aux consultants et aux développeurs hautement qualifiés d'AccelerateRPA. En outre, AccelerateRPA est également devenu un revendeur agréé des produits de Softomotive, offrant aux clients un point de contact unique pour la livraison des logiciels et des services de RPA.

Ashley Hudson, Directrice d'AccelerateRPA, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler en étroite collaboration avec Softomotive, l'un des principaux fournisseurs de logiciels avancés de RPA. Les clients actuels de Softomotive apprécient la facilité d'utilisation du logiciel et la rapidité avec laquelle il peut être déployé pour avoir un impact commercial quasi immédiat. Cela correspond parfaitement à notre propre passion et à notre but d’aider les clients à accélérer leurs implémentations de RPA. »

Marios Stavropoulos, P.-D.G. de Softomotive, a commenté : « L'automatisation des processus robotiques (RPA) est une technologie clé qui est souvent présentée comme trop complexe. Cela n’a pas de raison d'être, et une plus value commerciale significative peut être obtenue rapidement si elle est abordée correctement. La combinaison du logiciel de RPA intuitif de Softomotive et sa facilité de déploiement, ainsi que les compétences et l'expertise d'AccelerateRPA, signifient que nos clients communs pourront y parvenir dans la pratique. Nous accueillons AccelerateRPA dans notre réseau de partenaires, permettant ainsi aux clients de mettre en place leurs automatisations de processus avec un minimum de compétences techniques, et de les guider rapidement de la démonstration de faisabilité jusqu’au déploiement complet. »

ProcessRobot permet aux entreprises de réduire considérablement leurs coûts opérationnels, d'augmenter leur efficacité, d'améliorer leur productivité et d'accélérer leurs performances. Les consultants d'AccelerateRPA savent comment ProcessRobot peut aider à améliorer les performances de l'entreprise et connaissent les meilleures pratiques pour mettre en place des processus automatisés pour renforcer l'efficacité opérationnelle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Softomotive, sur AccelerateRPA et sur ce partenariat, n'hésitez pas à contacter Softomotive ou à envoyer un e-mail à Accelerate RPA.

###

À propos de Softomotive

Softomotive est un fournisseur international de technologie d’automatisation des processus robotiques (RPA), qui a la confiance de plus de 7 000 entreprises dans le monde entier. Opérant sur le marché de l'automatisation des logiciels depuis 2005, Softomotive propose les solutions d'automatisation les plus fiables et les plus évolutives, comblant le fossé entre la technologie de pointe et l'innovation continue pour offrir une véritable transformation opérationnelle. La société fournit une plateforme d'automatisation puissante qui permet aux entreprises de développer, gérer et suivre leur propre main-d'œuvre numérique. Pour en savoir plus, consultez softomotive.com.

À propos d'AccelerateRPA

AccelerateRPA est le principal fournisseur de services professionnels en ce qui concerne l’automatisation des processus robotiques. Il propose des consultants en RPA qualifiés et certifiés du plus haut niveau pour aider les grandes entreprises à configurer, développer et gérer leur personnel virtuel. Les consultants hautement qualifiés d'AccelerateRPA permettent aux entreprises d'utiliser pleinement ProcessRobot, de maximiser leur potentiel opérationnel et d'éliminer la monotonie des tâches répétitives quotidiennes. AccelerateRPA opère à l'échelle mondiale et offre un service abordable, offrant des conditions contractuelles flexibles pour répondre aux besoins et aux exigences de chaque client. Combiné avec la conception intuitive de ProcessRobot et son processus de mise en place simplifié, AccelerateRPA fournit une main-d'œuvre automatisée résiliente et élimine la robotisation des personnels humains.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.