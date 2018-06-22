Entrust Datacard宣布与IBM Security开展目标远大的合作，以助力确保移动工作人员安全

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--可信身份和安全交易技术解决方案的领先提供商Entrust Datacard今日宣布，该公司将扩展与业界领先的、支持人工智能(AI)的统一端点管理(UEM)解决方案IBM MaaS360 with Watson的整合。

随着威胁、能力和技术的不断演进，我们转而寻求数字信任的解决方案必须能够保护——同时催生——改善业务成果的推动力，通过精简的访问机制来降低IT成本和复杂性。政府和移动为先(mobile-first)的企业，即那些希望运用移动技术来访问敏感数据，同时不需要密码和硬件令牌的企业，应借助不妨碍员工工作的最安全技术，寻求从符合NIST 800-157要求的供应商处获得派生凭证。

由Entrust Datacard和MaaS360提供的综合解决方案将催生端到端移动解决方案，旨在为当今企业提供更大的信心，以确保其移动工作人员安全。此次整合将在帮助企业采用移动业务转型计划方面迈出重要一步，进而提高员工生产力和客户服务水平。

认证技术将有助于随时随地安全地访问应用、资源和信息。MaaS360将利用Entrust Datacard™强大的、基于证书的移动智能凭证技术，为移动用户提供安全的物理和逻辑访问控制，同时尽可能减少阻碍。此次技术整合将有助于在内部或通过完全托管的云服务实现无缝客户部署。

Entrust Datacard认证全球副总裁Ryan Zlockie表示：“当您通过无缝的用户体验为移动员工提供可信身份以完成安全交易时，您不仅可以最大化利用宝贵的资源，还能优化可信身份的有效性。”他继续道：“尽管联邦规定是使用派生凭证的主要推动力，但我们借助IBM MaaS360开发的解决方案成果和方法同样与众多垂直市场直接相关。我们看到，致力于改进身份验证以满足安全和合规需求的客户正日益增长，包括医疗和零售等以移动为中心的内部组织，以及保险、物流和现场运营方面的外部团队。”

这套综合的个人身份验证(PIV)派生凭证解决方案将通过基于证书的身份验证，建立安全的企业网络和应用远程访问。这使得移动工作人员、远程和分支机构以及其他可能远程办公的员工能够使用其移动设备安全地访问业务服务，所有这些均以能够充分利用基于HSPD-12 PKI的凭证的方式开展。IBM MaaS360 PIV-D应用可与Entrust Datacard强大的、基于证书的移动智能凭证技术相整合，为移动用户提供安全的物理和逻辑访问控制，同时尽可能减少阻碍。

了解有关Entrust Datacard提供的PIV凭证的更多详情：https://www.entrustdatacard.com/solutions/derived-piv-credentials。

6月28日，Entrust Datacard美国联邦销售总监Dan Miller和IBM MaaS360产品管理项目总监Alex Cherian将联合带来一场以“PIV将与PIV派生凭证移动连接”(PIV is Going Mobile with Derived PIV Credentials)为话题的网络研讨会。在此注册网络研讨会：https://register.gotowebinar.com/register/1246349597909681409?source=Press+Release

关于Entrust Datacard Corporation

消费者、公民和员工越来越希望在更多领域享受到无地域限制和时间限制的随心体验——无论是在购物、出入境、访问电子政务服务或登录到公司网络。Entrust Datacard为您提供值得信赖的身份认证和安全交易技术，使这些体验更加安全、可靠。我们的解决方案包括从金融卡、护照和身份证件的物理世界与数字证书、身份认证和安全通信的结合。Entrust Datacard在全球拥有2000多名员工，以及强大的全球合作伙伴网络，服务客户遍及150多个国家。更多详情，欢迎您登录www.entrustdatacard.com。

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