Entrust Datacard宣布與IBM Security展開目標遠大的合作，以協助確保行動工作人員安全

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--可信身分和安全交易技術解決方案的領導廠商Entrust Datacard今日宣布，該公司將擴展與業界領先的、支援人工智慧(AI)的統一端點管理(UEM)解決方案IBM MaaS360 with Watson的整合。

隨著威脅、能力和技術的不斷演進，我們轉而尋求數位信任的解決方案必須能夠保護——同時催生——改善業務成果的推動力，透過精簡的存取機制來降低IT成本和複雜性。政府和行動優先(mobile-first)企業，即那些希望運用行動技術來存取敏感性資料，同時不需要密碼和硬體權杖的企業，應借助不妨礙員工工作的最安全技術，尋求從符合NIST 800-157要求的供應商處獲得衍生憑證。

由Entrust Datacard和MaaS360提供的整合式解決方案將催生端對端行動解決方案，旨在為當今企業提供更大的信心，以確保其行動工作人員安全。此次整合將在幫助企業採用行動業務轉型計畫方面邁出重要一步，進而提高員工生產力和客戶服務層級。

認證技術將有助於隨時隨地安全地存取應用程式、資源和資訊。MaaS360將利用Entrust Datacard™強大的憑證型行動智慧憑證技術，為行動使用者提供安全的實體和邏輯存取控制，同時盡可能減少阻礙。此次技術整合將有助於在內部或透過完全代管的雲端服務實現順暢的客戶部署。

Entrust Datacard認證全球副總裁Ryan Zlockie表示：「當您透過順暢的使用者體驗為行動員工提供可信身分以完成安全交易時，您不僅可以充分利用寶貴的資源，還能最佳化可信身分的有效性。」他繼續道：「儘管聯邦規定是使用衍生憑證的主要推動力，但我們使用IBM MaaS360開發的解決方案成果和方法同樣與眾多垂直市場直接相關。我們看到，致力於改進身分驗證以滿足安全和法規遵循需求的客戶正日益成長，包括醫療和零售等以行動為中心的內部組織，以及保險、物流和現場營運方面的外部團隊。」

這套整合式的個人身分驗證(PIV)衍生憑證解決方案將透過憑證型的身分驗證，建立安全的企業網路和應用程式遠端存取。這使得行動工作人員、遠端和分公司以及其他可能遠端辦公的員工能夠使用其行動設備安全地存取業務服務，所有這些均以能夠充分利用HSPD-12 PKI的憑證的方式展開。IBM MaaS360 PIV-D應用程式可與Entrust Datacard強大的憑證型行動智慧憑證技術整合，為行動使用者提供安全的實體和邏輯存取控制，同時盡可能減少阻礙。

瞭解有關Entrust Datacard提供的PIV憑證的更多詳情：https://www.entrustdatacard.com/solutions/derived-piv-credentials。

6月28日，Entrust Datacard美國聯邦銷售總監Dan Miller和IBM MaaS360產品管理專案總監Alex Cherian將聯合帶來一場以「PIV將與PIV衍生憑證行動連接」(PIV is Going Mobile with Derived PIV Credentials)為話題的網路研討會。在此註冊網路研討會：https://register.gotowebinar.com/register/1246349597909681409?source=Press+Release

關於Entrust Datacard Corporation

消費者、公民和員工越來越希望在更多領域享受到無地域限制和時間限制的隨心體驗——無論是在購物、出入境、存取電子政務服務或登入公司網路。Entrust Datacard為您提供值得信賴的身分認證和安全交易技術，使這些體驗更加安全、可靠。我們的解決方案包括從金融卡、護照和身分證件的實體世界與數位憑證、身分認證和安全通訊的結合。Entrust Datacard在全球擁有2000多名員工，以及強大的全球合作夥伴網路，服務客戶遍及150多個國家。更多詳情，歡迎您瀏覽www.entrustdatacard.com。

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