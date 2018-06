BIOQUÉBEC ET TRIUMVIRATE ENVIRONMENTAL S’UNISSENT POUR PROMOUVOIR ET FACILITER L’ADOPTION DE PRATIQUES EFFICACES ET DURABLES EN LABORATOIRE

BROMONT, Québec--(BUSINESS WIRE)--BIOQuébec et Triumvirate Environmental ont le plaisir d’annoncer une entente de collaboration en vue de favoriser l’accès aux membres de BIOQuébec à des produits et services leur permettant d’adopter et de maintenir des pratiques de laboratoire sécuritaires et durables.

« Nous sommes fiers de nous associer à BIOQuébec à titre de partenaire afin de contribuer au développement du secteur des sciences de la vie au Québec. Le quotidien du personnel de laboratoire sera amélioré grâce à notre offre de produits et services de pointe en matière de disposition des déchets » souligne Michael Benson, vice-président aux ventes de Triumvirate Environmental.

Concrètement, dans le cadre de ce partenariat, les membres de BIOQuébec bénéficieront d’un rabais calculé sur le volume des achats effectués auprès de la compagnie au cours de l’année de référence.

« Ce partenariat ajoute de la valeur à l’adhésion des membres de BIOQuébec qui profitent d’ententes spécifiques grâce à la force de notre réseau. L’arrivée de Triumvirate Environnemental bonifie le choix offert au sein de l’industrie québécoise des sciences de la vie qui pourra désormais compter sur un nouveau partenaire d’affaires » ajoute la directrice générale de BIOQuébec, Anie Perrault.

Spécialisée en services de gestion et d’élimination des déchets dangereux, Triumvirate poursuit actuellement son expansion en territoire canadien en proposant son soutien aux entreprises du secteur des sciences de la vie, de l’éducation, de l’industrie manufacturière et de la santé.

Triumvirate Environmental

Triumvirate offre une vaste gamme de solutions pour la gestion et la disposition des déchets en laboratoire, ainsi que des services taillés sur mesure pour les secteurs de la santé et des sciences de la vie. Triumvirate offre des services de qualité et à la fine pointe de la technologie à ses clients commerciaux en plus d’alimenter un volet plus éducatif de leurs activités par le biais de webinaires gratuits. Pour plus d’information, visitez le www.triumvirate.ca

BIOQuébec

BIOQuébec, le réseau québécois des biotechnologies et des sciences de la vie, s’engage à favoriser la croissance de l’industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie. L’OBNL fondée en 1991 mise sur la représentation gouvernementale, le développement des affaires et les partenariats permettant à ses membres d’économiser sur leurs frais d’exploitation. Pour obtenir davantage de renseignements, visitez le www.bioquebec.com