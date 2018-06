From left) Emanuele Amodei, President of Palazzo Spinelli / Yasuyuki Korekawa, Operating officer of Warehouse TERRADA / Nobuaki Okamoto, Chairman of the Board of Directors, Tokiwamatsu Gakuen and President, Yokohama University of Art and Design (Photo: Business Wire)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Warehouse TERRADA heeft een trilaterale samenwerking gevormd met Tokiwamatsu Gakuen Yokohama University of Art and Design en PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO, een instituut voor kunst en restauratie gevestigd in Florence, Italië, betreffende de restauratie en het behoud van cultureel erfgoed in Italië.

Warehouse TERRADA heeft het altijd belangrijk gevonden om toekomstige professionals te onderwijzen, die zich bezig houden met de restauratie en het behoud van kunstwerken en ambachtswerk. We hebben een wijde pro-actieve inzet in dit veld, zoals door in april 2017 aan de Yokohama Universiteit voor Kunst en Ontwerp een cursus kunstrestauratie en -conservering te starten en in april 2018 in ons hoofdkantoor in Tennoz TERRADA CONSERVATION LABORATORY op te richten.

