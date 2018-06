Keihin Switches to Rimini Street Support for Oracle EBS (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc., (Nasdaq: RMNI), een wereldwijde leverancier van bedrijfssoftwareproducten en diensten, en de toonaangevende externe leverancier van ondersteuning voor Oracle- en SAP-softwareproducten, heeft vandaag bekendgemaakt dat Keihin Corporation, een toonaangevende Japanse fabrikant van auto-onderdelen, is overgeschakeld op Rimini Street-ondersteuning voor zijn Oracle E-Business Suite-systeem (EBS). Door over te stappen op Rimini Street ontvangt Keihin nu een meer uitgebreide, responsieve service voor zijn Oracle EBS-toepassing en ondersteuning voor zijn aangepaste, add-on code voor een gegarandeerd minimum van 15 jaar extra vanaf de datum dat ze zijn overgeschakeld, zonder dat een upgrade nodig is om ondersteund te blijven. Naast het ontvangen van zwaar verbeterde diensten, realiseert Keihin ook meteen besparingen van 50 procent op jaarlijkse ondersteuningskosten. Deze besparingen van enkele tientallen miljoenen aan yen zullen jaarlijks geïnvesteerd worden in belangrijkere initiatieven in de IT-organisatie, zoals het ontwikkelen van een toekomstige cloud-omgeving.

