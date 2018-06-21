阿聯杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--AETOSWire推出創新的新聞影片服務，可以將文字形式的新聞稿轉換成60秒以內的動畫新聞影片。AETOSWire是News Services Group (NSG)的新聞發佈部門，也是波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)旗下公司美國商業資訊(Business Wire)在中東和北非地區的獨家代表。

為了緊跟日新月異的新聞傳播形勢，AETOSWire一直努力為客戶和利害關係者的未來需求提供前瞻性服務。新聞影片(Press Video)是AETOSWire推出的最新服務之一，同期還有一些其他廣受歡迎的傳播服務，例如為紀念成立10週年而針對記者推出的音訊提醒服務。

新聞影片是為了因應各種媒體管道上大量湧現的新聞稿而推出的，因為客戶的訊息可能被大量新聞稿淹沒。網路上每天都有成千上萬條新聞在傳播，客戶必須設法吸引並保持目標受眾的興趣。

AETOSWire新聞影片旨在作為文字新聞稿的附加和補充內容，但也可以作為獨立的傳播工具使用。它以具有創意的巧妙方式，將新聞稿內容轉換為簡短的動畫影片。

NSG和AETOSWire總裁兼執行長Tony AbiHanna先生解釋說：「我們一直努力成為中東和非洲地區傳播業的領導者和開拓者。現在我們推出的另一項服務將改變觀眾瀏覽和分享新聞稿的方式。想像一下，它可以利用您的新聞稿原文和多媒體資源，透過動畫和動態圖形將其轉換為60秒以內的新聞影片。」

他補充道：「藉由新聞影片，我們為新聞稿增添額外的影響力，使之更易於引起觀眾的興趣並強化新聞留給讀者的印象。此外，它還增加了客戶的新聞稿被媒體報導和在社群媒體上被人們討論和分享的可能性。這種雪球效應將擴大傳播範圍，並且使投資報酬率大幅上升。」

新聞影片的創建僅需24小時，因此可以與新聞稿一起發佈。

如欲查看新聞影片，請造訪AETOSWire專門的影片新聞室或YouTube頻道。

*來源：AETOSWire

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