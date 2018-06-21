阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--AETOSWire推出创新的新闻视频服务，可以将文本形式的新闻稿转换成60秒以内的动画新闻视频。AETOSWire是News Services Group (NSG)的新闻发布部门，也是伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)旗下公司美国商业资讯(Business Wire)在中东和北非地区的独家代表。

为了紧跟日新月异的新闻传播形势，AETOSWire一直努力地为客户和利益相关方的未来需求提供前瞻性服务。新闻视频(Press Video)是AETOSWire推出的最新服务之一，同期还有一些其他广受欢迎的传播服务，例如为纪念成立10周年而面向记者推出的音频提醒服务。

新闻视频是为了应对各种媒体渠道上新闻稿的大量涌现而推出的，因为客户的信息可能被大量新闻稿淹没。网上每天都有成千上万条新闻在传播，客户必须想方设法吸引并保持目标受众的兴趣。

AETOSWire新闻视频旨在作为文字新闻稿的附加和补充，但也可以作为独立的传播工具使用。它通过一种具有创意的巧妙方式将新闻稿内容转换为简短的动画视频。

NSG和AETOSWire总裁兼首席执行官Tony AbiHanna先生解释说：“我们一直致力于成为中东和非洲地区传播行业的领导者和开拓者。现在我们推出的又一项服务将改变观众查看和分享新闻稿的方式。想象一下，它可以利用您的新闻稿原文和多媒体资源，通过动画和动态图形将其转换为60秒以内的新闻视频。”

他补充道：“通过新闻视频，我们为新闻稿增添了额外的影响力，使之能更好地吸引观众兴趣和强化新闻留给读者的印象。此外，它还增加了客户的新闻稿被媒体报道，和在社交媒体上被人们讨论和分享的可能性。这种雪球效应将扩大传播范围，并且成倍地提高投资回报率。”

新闻视频的创建仅需24小时，因此可以与新闻稿一起发布。

如要查看新闻视频，请访问AETOSWire专门的视频新闻室或YouTube频道。

*来源：AETOSWire

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