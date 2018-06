Visualization of temperature distribution in a car park fire scenario with SimScale

Visualization of temperature distribution in a car park fire scenario with SimScale

MUNCHEN--(BUSINESS WIRE)--SimScale (“SimScale”), de leverancier van ’s werelds eerste cloud-gebaseerde simulatie oplossing voor engineering, heeft vandaag de lancering van het verkennende preview programma van de Fire Dynamics Simulator (FDS) aangekondigd.

Fire Dynamics Simulator (FDS) is een solver die is ontwikkeld door het National Institute of Standards and Technology (NIST) van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten, in samenwerking met het VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland. Gedurende de gehele ontwikkeling is FDS gericht geweest op het oplossen van praktische brandproblemen in de brandbeveiligingstechniek, terwijl het tegelijkertijd een hulpmiddel is om fundamentele branddynamiek en verbranding te bestuderen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.