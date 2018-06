Entrust Datacard annonce une collaboration ambitieuse avec IBM Security pour sécuriser la main-d’œuvre mobile

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Entrust Datacard, l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques fiables, d’identité et de transactions sécurisées, a annoncé aujourd’hui une intégration élargie avec IBM MaaS360 grâce à Watson, une solution de gestion unifiée des nœuds d’extrémité (unified endpoint management, UEM) s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Au fur et à mesure que les menaces, les capacités et la technologie continuent d’évoluer, les solutions vers lesquelles nous nous tournons pour assurer la confiance numérique doivent non seulement protéger, mais également permettre d’améliorer l’élan vers des résultats commerciaux où les coûts et la complexité informatiques sont réduits grâce à des mécanismes d’accès rationalisés. Les gouvernements et les entreprises principalement mobiles, c’est-à-dire toutes les organisations qui ont besoin d’utiliser les technologies mobiles pour accéder aux données sensibles tout en éliminant le besoin de mots de passe et de dispositifs matériels sous forme de jetons, devraient rechercher des informations d’identification dérivées auprès de fournisseurs compatibles NIST 800-157, qui travaillent avec les technologies les plus sécurisées et permettent de ne pas entraver le travail des employés.

La solution intégrée d’Entrust Datacard et MaaS360 est une solution mobile de bout en bout, conçue pour offrir aux entreprises d’aujourd’hui un nouveau niveau de confiance dans la sécurisation de leur main-d’œuvre mobile. Cette intégration constitue une étape essentielle pour aider les entreprises à adopter des initiatives de transformation des activités mobiles qui améliorent la productivité des employés et le service à la clientèle.

Les technologies d’authentification permettront d’accéder à tout moment, n’importe où, et de manière sécurisée aux applications, ressources et informations. MaaS360 va tirer parti de la puissante technologie mobile d’informations d’identification, intelligentes, basée sur les certificats Entrust Datacard™ pour fournir aux utilisateurs mobiles un contrôle sécurisé des accès physiques et logiques, tout en minimisant les frictions. L’intégration technique permettra des déploiements homogènes des clients sur site ou via un service cloud entièrement géré.

« Lorsque vous fournissez aux employés mobiles des identités sécurisées pour leur permettre de finaliser des transactions sécurisées dans le cadre d’une expérience utilisateur harmonieuse, vous maximisez non seulement des ressources précieuses, mais vous optimisez aussi l’utilité des identités sécurisées », explique Ryan Zlockie, vice-président mondial de l’authentification, chez Entrust Datacard. Il poursuit : « Alors que les mandats fédéraux servent de catalyseur pour l’utilisation des informations d’identification, dérivées, le résultat de la solution et la méthodologie que nous développons avec IBM MaaS360 sont directement pertinents pour de nombreux marchés verticaux. Nous assistons à une hausse du nombre de clients qui cherchent à améliorer l’authentification pour répondre aux besoins en matière de sécurité et de conformité. Il peut s’agir d’organisations centrées sur le mobile en interne, et spécialisées dans les soins de santé ou la vente au détail, ou encore d’équipes externes travaillant dans les domaines de l’assurance, de la logistique et des opérations sur le terrain ».

Cette solution intégrée d’informations d’identification, dérivées PIV permet d’établir un accès à distance sécurisé aux réseaux et applications d’entreprise, via une authentification basée sur des certificats. Cela permet à la main-d’œuvre mobile, aux bureaux distants, aux succursales et aux autres employés spécialisés dans le télétravail d’accéder en toute sécurité aux services métier à l’aide de leurs périphériques mobiles, le tout d’une manière qui tire parti des informations d’identification basées sur l’infrastructure PKI HSPD-12. L’application MaaS360 PIV-D d’IBM s’intègre à la technologie intelligente, puissante et mobile d’informations d’identification basées sur les certificats d’Entrust Datacard pour fournir un contrôle sécurisé aussi bien physique que logique des accès aux utilisateurs mobiles, tout en minimisant les frictions.

