Entrust Datacard anuncia ambiciosa colaboração com a IBM Security para ajudar a proteger a força de trabalho móvel

MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--A Entrust Datacard, importante fornecedora de soluções e tecnologias confiáveis de identificação e transações seguras, anunciou hoje uma integração ampliada com o IBM MaaS360 com Watson, uma solução líder de mercado de gestão unificada de terminais habilitada por inteligência artificial.

Com a constante evolução de ameaças, recursos e tecnologias, as soluções que implementamos para a confiança digital devem proteger — mas também habilitar — a promoção de melhores resultados empresariais e reduzir os custos e a complexidade de TI por meio de mecanismos simplificados de acesso. Governos e empresas mobile first — aquelas que desejam utilizar tecnologias móveis para acessar dados sigilosos, mas eliminando a necessidade de senhas e tokens físicos — devem buscar dados de acesso provenientes de fornecedores em conformidade com as diretrizes NIST 800-157 e que oferecem as tecnologias mais seguras que não impeçam o trabalho dos funcionários.

A solução integrada entre a Entrust Datacard e o MaaS360 oferece um recurso móvel de ponta a ponta projetado para proporcionar às empresas atuais um novo nível de segurança na proteção de sua força de trabalho móvel. Essa integração oferece um passo fundamental para ajudar as empresas a adotarem iniciativas de transformação empresarial móvel que aumentem a produtividade dos funcionários e melhorem o atendimento ao cliente.

As tecnologias de autenticação possibilitarão acesso seguro a qualquer momento e em qualquer lugar a aplicativos, recursos e informações. O MaaS360 utilizará a sólida tecnologia de dados de acesso móveis inteligentes e baseada em certificado da Entrust Datacard™ para oferecer controle de acesso seguro físico e lógico a usuários móveis, tudo com o mínimo atrito. A integração técnica permitirá implementações simplificadas aos clientes em instalações físicas ou por meio de um serviço de nuvem totalmente gerenciado.

“Ao oferecer identificações confiáveis a funcionários móveis para a realização de transações seguras por meio de uma experiência do usuário simplificada, você não só maximiza recursos valiosos, mas também otimiza a utilidade de identificações confiáveis”, comentou Ryan Zlockie, vice-presidente global de autenticação da Entrust Datacard. Ele prosseguiu: “Ainda que normas federais sirvam como um catalisador para o uso de dados de acesso derivados, o resultado e a metodologia da solução que estamos desenvolvendo com o IBM MaaS360 são diretamente relevantes a muitos setores de mercado. Vemos um crescimento na quantidade de clientes que buscam aprimorar a autenticação para atender às necessidades de segurança e conformidade, desde organizações centradas em tecnologias móveis para uso interno como das áreas de saúde e varejo até equipes externas que atuam nos setores de seguros, logística e operações de campo”.

Essa solução integrada de dados de acesso por identificação de identidade pessoal (Personal Identification Verification, PIV) derivada estabelece acesso remoto seguro a redes e aplicativos empresariais por meio de autenticação baseada em certificado. Isso permite que uma força de trabalho móvel, escritórios remotos e outros funcionários que trabalham a distância acessem de modo seguro serviços que utilizem dispositivos móveis, tudo utilizando dados de acesso baseados em PKI HSPD-12. O aplicativo IBM MaaS360 PIV-D se integra com a sólida tecnologia de dados de acesso móveis inteligentes e baseada em certificado da Entrust Datacard para oferecer, com o mínimo atrito, controle de acesso seguro físico e lógico a usuários móveis.

Saiba mais sobre dados de acesso PIV da Entrust Datacard em https://www.entrustdatacard.com/solutions/derived-piv-credentials.

Em 28 de junho, Dan Miller, diretor de vendas federal dos EUA da Entrust Datacard, e Alex Cherian, diretor de programa da gestão de produtos do IBM MaaS360, apresentarão conjuntamente um webinar sobre o tema: “PIV is Going Mobile with Derived PIV Credentials” (A PIV se tornará móvel com dados de acesso PIV derivados). Inscreva-se no webinar pelo endereço https://register.gotowebinar.com/register/1246349597909681409?source=Press+Release.

Sobre a Entrust Datacard Corporation

Consumidores, cidadãos e funcionários esperam cada vez mais que suas experiências ocorram em qualquer lugar e a qualquer momento, estejam eles fazendo compras, cruzando fronteiras, acessando serviços governamentais pela internet ou realizando login em redes corporativas. A Entrust Datacard oferece tecnologias de identidade confiáveis e transações seguras que garantem a confiabilidade e a proteção dessas experiências. Suas soluções vão desde o mundo físico dos cartões financeiros, passaportes e carteiras de identificação até o domínio digital de autenticação, certificados e comunicações seguras. Com mais de dois mil colaboradores em todo o mundo e uma rede de fortes parceiros globais, a Entrust Datacard atende a clientes em 150 países. Para obter mais informações, acesse www.entrustdatacard.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.