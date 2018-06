Warehouse TERRADA forme un partenariat tripartite avec l'Université d'Art et de Design de Yokohama et PALAZZO SPINELLI, un Institut d'art et de restauration d'Italie

From left) Emanuele Amodei, President of Palazzo Spinelli / Yasuyuki Korekawa, Operating officer of Warehouse TERRADA / Nobuaki Okamoto, Chairman of the Board of Directors, Tokiwamatsu Gakuen and President, Yokohama University of Art and Design (Photo: Business Wire)

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Warehouse TERRADA a formé un partenariat tripartite avec l'Université d'Art et de Design de Yokohama de Tokiwamatsu Gakuen et PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO, un institut d'art et de restauration situé à Florence, en Italie, spécialisé dans la restauration et la préservation du patrimoine culturel de l'Italie.

Warehouse TERRADA a toujours considéré qu'il était important d'éduquer les professionnels du futur engagés dans la restauration et la préservation des œuvres d'art et de l'artisanat. Nous avons déployé des efforts proactifs de grande envergure dans ce domaine, en lançant notamment un cours collaboratif en restauration et en préservation artistiques en avril 2017 à l'Université d'Art et de Design de Yokohama, et en établissant le LABORATOIRE DE CONSERVATION TERRADA au sein de notre bureau principal de Tennoz en avril 2018.

Par le biais de ce partenariat tripartite, et conjointement avec les deux autres organisations, nous allons organiser des programmes éducatifs et de formation professionnelle à Florence, en Italie, une ville considérée comme le foyer de la restauration artistique, afin d'encourager des échanges de personne à personne entre le Japon et l'Italie, contribuant ainsi à éduquer et former les professionnels du futur qui dirigeront le secteur artistique et la conservation du patrimoine culturel. Warehouse TERRADA continuera d'améliorer ses services artistiques.

[Cérémonie de signature du partenariat tripartite]

Date : 17 mai (jeudi) 2018

Lieu : PALAZZO SPINELLI PER L’ARTE E IL RESTAURO (Florence, Italie)

Participants :

Emanuele Amodei (Président de PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO)

Nobuaki Okamoto (Président du conseil d'administration, Tokiwamatsu Gakuen / Président de l'Université d'Art et de Design de Yokohama )

Yasuyuki Korekawa (Responsable de l'exploitation de Warehouse TERRADA / PDG de TERRADA ART ASSIST Co., Ltd. / Professeur agrégé de projet à l'Université d'Art et de Design de Yokohama)

[À propos de PALAZZO SPINELLI]

Désignation : PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO

Représentant : Président, Emanuele Amodei

Adresse : Via Maggio, 13 - 50125 Firenze, Italie

Fondation : Mars 1978

URL : http://www.palazzospinelli.org/eng/default.asp

[À propos de l'Université d'Art et de Design de Yokohama]

Désignation : Université d'Art et de Design de Yokohama

Représentant : Président, Nobuaki Okamoto

Adresse : 1204 Kamoshida-cho, Aoba-ku, Yokohama, Préfecture Kanagawa

Fondation : 2010 (le prédécesseur était le Département des Arts figuratifs au Collège de jeunes filles Tokiwamatsu Gakuen, fondé en 1966)

URL : http://www.yokohama-art.ac.jp/intl/en/

[À propos du LABORATOIRE DE CONSERVATION TERRADA]

Adresse : 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon

Activité principale : Restauration artistique

Opérations : TERRADA ART ASSIST Co., Ltd.

URL : https://terrada-art-assist.co.jp/

[À propos de Warehouse TERRADA]

Raison sociale : Warehouse TERRADA

Activité principale : Activités de préservation/sauvegarde et activités apparentées

Représentant : PDG, Yoshihisa Nakano

Adresse : 2-6-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002, Japon

Création : Octobre 1950

URL : http://www.terrada.co.jp/

