寺田倉庫、橫濱美術大學及義大利的修復學院PALAZZO SPINELLI簽訂三方夥伴協定

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 寺田倉庫（東京都品川區 董事長兼CEO:中野 善壽）於2018年5月17日（四），和學校法人常磐松學園 橫濱美術大學（神奈川縣橫濱市 校長:岡本 信明），以及將據點設置於義大利佛羅倫斯的修復學院PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（PALAZZO SPINELLI 藝術修復學院 代表人：Emanuele Amodei），簽訂保全、修復日本及義大利文化遺產相關的三方夥伴協定。

寺田倉庫從很早以前就鑑於培育保全及修復美術、工藝品人才的重要性，自2017年4月起，於橫濱美術大學開設「寺田倉庫贊助講座 修復保存課程」，於2018年4月，在位於東京天王洲的總公司內，開設美術品修復工坊「TERRADA CONSERVATION LABORATORY」等，於該領域積極地展開行動。這次透過三方夥伴協定，積極地在修復美術品的發源地——義大利佛羅倫斯，共同舉辦職業教育訓練課程，以及舉辦日本和義大利之間的人才交流等，藉此對於培育未來肩負藝術業界，乃至於保全文化遺產的修復人才，促使人才輩出有所貢獻。寺田倉庫今後也會努力讓藝術相關產業進一步向上提升。

【關於三方夥伴協定簽訂儀式】

簽訂日期：2018 年 5 月 17 日（四）

地 點： PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（義大利佛羅倫斯）

簽訂儀式參加者：

Emanuele Amodei （PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO President）

岡本 信明（學校法人常磐松學園 理事長／橫濱美術大學 校長）

是川 泰之（寺田倉庫 執行董事／TERRADA ART ASSIST 株式會社CEO／橫濱美術大學計劃副教授）