寺田倉庫、橫濱美術大學及義大利的修復學院PALAZZO SPINELLI簽訂三方夥伴協定

～為了保全文化遺產資源及進行修復領域的職業教育訓練～

自左而右）Palazzo Spinelli President：Emanuele Amodei, 寺田倉庫執行董事：是川泰之, 學校法人常磐松學園 理事長／橫濱美術大學 校長：岡本信明（省略尊稱）(照片：美國商業資訊)

東京--()--(美國商業資訊)-- 寺田倉庫（東京都品川區 董事長兼CEO:中野 善壽）於2018年5月17日（四），和學校法人常磐松學園 橫濱美術大學（神奈川縣橫濱市 校長:岡本 信明），以及將據點設置於義大利佛羅倫斯的修復學院PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（PALAZZO SPINELLI 藝術修復學院　代表人：Emanuele Amodei），簽訂保全、修復日本及義大利文化遺產相關的三方夥伴協定。

寺田倉庫從很早以前就鑑於培育保全及修復美術、工藝品人才的重要性，自2017年4月起，於橫濱美術大學開設「寺田倉庫贊助講座 修復保存課程」，於2018年4月，在位於東京天王洲的總公司內，開設美術品修復工坊「TERRADA CONSERVATION LABORATORY」等，於該領域積極地展開行動。這次透過三方夥伴協定，積極地在修復美術品的發源地——義大利佛羅倫斯，共同舉辦職業教育訓練課程，以及舉辦日本和義大利之間的人才交流等，藉此對於培育未來肩負藝術業界，乃至於保全文化遺產的修復人才，促使人才輩出有所貢獻。寺田倉庫今後也會努力讓藝術相關產業進一步向上提升。

【關於三方夥伴協定簽訂儀式】
簽訂日期：2018 年 5 月 17 日（四）
地 點： PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（義大利佛羅倫斯）
簽訂儀式參加者：
Emanuele Amodei （PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO President）
岡本 信明（學校法人常磐松學園 理事長／橫濱美術大學 校長）
是川 泰之（寺田倉庫 執行董事／TERRADA ART ASSIST 株式會社CEO／橫濱美術大學計劃副教授）

 

【關於PALAZZO SPINELLI】

名　稱：

  PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO
（PALAZZO SPINELLI藝術修復學院）
代表人： President Emanuele Amodei

地　址：

Via Maggio, 13 - 50125 Firenze, Italy
設立日期： 1978年3月
URL：

http://www.palazzospinelli.org/eng/default.asp

 

【關於橫濱美術大學】

名　稱：

橫濱美術大學
代表人： 校長 岡本 信明

地　址：

227-0033 神奈川縣橫濱市青葉區鴨志田町 1204 番地
設立日期： 2010 年（前身為1966 年創辦的常磐松學園女子短期大學造形美術科）
URL：

http://www.yokohama-art.ac.jp/

 

【關於TERRADA CONSERVATION LABORATORY】

地　址：

140-0002 東京都品川區東品川2-6-10
事業內容： 修復美術品
運營單位： TERRADA ART ASSIST株式會社
URL：

https://terrada-art-assist.co.jp/ja/

 

【關於寺田倉庫】

公司名稱： 寺田倉庫（Warehouse TERRADA）
事業內容： 保存保管業及相關事業
代表人： 董事長兼CEO 中野 善壽

地　址：

140-0002 東京都品川區東品川2-6-10
設立日期： 1950年10月
URL：

https://www.terrada.co.jp/ja/

Contacts

【修復美術品相關的詢問處】
TERRADA ART ASSIST 株式會社
TEL：+81-(0)3-6433-3120
E-MAIL： info@terrada-art-assist.co.jp

【報導相關者詢問處】
寺田倉庫
公關組
E-MAIL： pr@terrada.co.jp

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TERRADA ART ASSIST 株式會社
TEL：+81-(0)3-6433-3120
E-MAIL： info@terrada-art-assist.co.jp

【報導相關者詢問處】
寺田倉庫
公關組
E-MAIL： pr@terrada.co.jp