寺田仓库、横滨美术大学及意大利的修复学校PALAZZO SPINELLI签订三方合作伙伴协议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 寺田仓库（东京都品川区 董事长兼CEO：中野 善寿）于2018年5月17日（周四）与学校法人常磐松学园 横滨美术大学（神奈川县横滨市 校长：冈本 信明）及在意大利佛罗伦萨设置基地的修复学校PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（斯宾内里艺术修复学院 法人代表：Emanuele Amodei）缔结了在日本及意大利的文化遗产保护、修复方面的三方合作伙伴关系。

寺田仓库从很早以前就考虑到美术、工艺品保全及修复人才培养的重要性，在相应领域进行了积极的拓展，如从2017年4月开始在横滨美术大学开设“寺田仓库捐赠讲座 修复保存课程”，2018年4月在东京天王洲的总公司内设立美术品修复工房“TERRADA CONSERVATION LABORATORY”等。通过这次的三方合作伙伴关系，三方将在美术品修复技术的发源地——意大利佛罗伦萨联合实施职业教育培训计划，积极开展日本——意大利间的人才交流等活动，从而为培养、不断输出担当艺术行业乃至文化遗产保护未来的修复人才做贡献。寺田仓库今后也将努力进一步增强艺术关联事业的力量。

【三方合作伙伴协议签约仪式】

签 约 日：2018 年 5 月 17 日（周四）

地点： PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO（意大利佛罗伦萨）

签约仪式参加人：

Emanuele Amodei （PALAZZO SPINELLI ISTITUTO PER L’ARTE E IL RESTAURO President）

冈本 信明（学校法人常磐松学园 理事长／横滨美术大学 校长）

是川 泰之（寺田仓库 执行董事／TERRADA ART ASSIST 株式会社 CEO／横滨美术大学项目副教授）