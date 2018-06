Le groupe Alibaba et Kantar se rapprochent pour réinventer la construction de marque à la "vitesse chinoise"

CANNES, France--(BUSINESS WIRE)--Kantar et le groupe Alibaba ont annoncé aujourd'hui, à l'occasion du festival Cannes Lions International Festival of Creativity, le lancement de leur nouveau partenariat visant à redéfinir la construction de marque en Chine via la création conjointe d'une plateforme intégrée de type "informations enrichies pour activation" qui aidera les responsables marketing à développer, mesurer et optimiser leurs activités marketing à la "vitesse chinoise". Ensemble, les deux sociétés aideront les entreprises à concrétiser leurs visions pour la gestion des marques et des campagnes en "temps réel".

Aujourd'hui, les responsables marketing de marques chinoises et internationales voient leurs stratégies marketing dépassées par l'échelle, la portée et la vitesse de la transformation du marché grand public et médiatique chinois. Pour répondre à leurs besoins, la première phase du partenariat se concentre sur le regroupement d'indicateurs fragmentés en une seule et même plateforme intégrée "informations enrichies pour activation", pour permettre aux marques et aux entreprises de prendre des décisions de manière plus souple.

Kantar a cartographié et validé le cadre de travail "Consumer Asset" d'indicateurs de performances marketing (IPM) d'Alibaba (lancé en 2017) sur la base du portefeuille élargi des IPM de Kantar. Avec la validation du cadre Consumer Asset, les sociétés intègrent les solutions, de renommée mondiale, en matière d'informations sur la propriété intellectuelle (PI) et le marketing de Kantar, aux informations approfondies sur les tendances de consommation et de marques d'Alibaba, provenant de sa compréhension enrichie d'environ 600 millions de consommateurs mobiles actifs sur l'ensemble de la Chine.

Les premiers résultats du partenariat se matérialisent sous la forme d'un ensemble de nouvelles solutions commercialisées par Kantar reliant les stratégies de construction de marque à une activation sur le marché, pour permettre aux responsables marketing de répondre le jour même aux conditions de marché actuelles, et aux marques et entreprises de générer une croissance à long terme et créer un impact commercial à court terme.

Les trois nouvelles solutions marketing unifiées, intégrées et en temps réel sont:

Mesure et diagnostic de marque. Identifie en temps réel les tendances/événements annonciateurs des marques ( à l'aide d'outils tels que les IPM comportementaux d'Alibaba et l'analytique de comportements numériques de Kantar Millward Brown ) et fournit un lien optimal entre le statut d'une marque en temps réel et les facteurs sous-jacents ( grâce à des outils mensuels/trimestriels de diagnostic approfondi de marque, tels que le traceur de santé de marque de Kantar Millward Brown et les données de pénétration de Kantar Worldpanel ).

Identifie en temps réel les tendances/événements annonciateurs des marques ( ) et fournit un lien optimal entre le statut d'une marque en temps réel et les facteurs sous-jacents ( ). Orientation et planification de l'activation de marque. Permet aux responsables marketing d'agir instantanément face aux nouvelles informations de construction de marque à l'aide de l'analytique avancée de Kantar, afin de proposer à des audiences ciblées du contenu pertinent et une stratégie médiatique adaptée.

Permet aux responsables marketing d'agir instantanément face aux nouvelles informations de construction de marque à l'aide de l'analytique avancée de Kantar, afin de proposer à des audiences ciblées du contenu pertinent et une stratégie médiatique adaptée. Mesure et optimisation de performance. Un ensemble d'outils fournissant des mesures quasiment en temps réel pour une optimisation créative dynamique, des indicateurs d'impact de campagne, ainsi qu'un retour sur investissement de campagne pour connaître le jour même vos performances marketing (à l'aide de solutions telles que LINK et ABCS (audience, levier de marque, comportements des consommateurs et ventes) de Kantar Millward Brown).

Interrogé sur le lancement du partenariat avec Alibaba, Eric Salama, CEO de Kantar, déclare: "Le marché chinois est une des régions les plus difficiles et gratifiantes pour faire des affaires. Notre partenariat avec Alibaba revêt un caractère unique sur la place de marché à l'heure actuelle. Le rapprochement entre nos capacités éprouvées en matière de PI et d'informations enrichies, et la compréhension approfondie d'Alibaba de plus d'un demi-milliard de consommateurs, sera un élément "disruptif positif" pour l'écosystème du marketing chinois, permettant aux marques d'appréhender et de répondre jusqu'à quatre fois plus rapidement aux besoins en constante évolution des consommateurs chinois, tout en augmentant jusqu'à 40% la rentabilité."

Chris Tung, directeur marketing du groupe Alibaba, ajoute: "Le détail et le marketing grand public sont en train d'être redéfinis par les technologies, les données et les informations enrichies. L'association entre, d'un côté, la compréhension inégalée d'Alibaba de plus de 500 millions de consommateurs mobiles en Chine, s'appuyant sur les technologies, les données et les informations enrichies d'Alibaba et, de l'autre, les méthodologies éprouvées de Kantar, transforme la fidélisation aux marques et aux produits. Ensemble, nous créons le cadre de travail le plus puissant et le plus avancé en vue de différencier les marques et générer de la croissance."

La disponibilité des trois nouvelles solutions via Kantar China est actuellement prévue pour le troisième trimestre 2018.

---FIN---

À PROPOS DE KANTAR

Kantar est le chef de file mondial des données, informations et conseils marketing. Nous connaissons mieux que toute autre entreprise au monde comment les gens vivent, se sentent, achètent, votent, regardent et publient. En travaillant sur l'intégralité du cycle de vie des ventes et du marketing, nous aidons les entreprises à stimuler leur croissance dans un monde extraordinaire. Kantar fait partie de WPP, et ses services sont utilisées par plus de la moitié des entreprises du Fortune 500 et dans 100 pays.

À PROPOS DU GROUPE ALIBABA

La mission du groupe Alibaba consiste à faciliter les affaires partout dans le monde. La société entend bâtir l'avenir de l'infrastructure du commerce. Elle prédit que ses clients se rencontreront, travailleront et vivront chez Alibaba, et que l'entreprise perdurera au moins 102 ans.

