LATAM Cargo授予Wipro貨物管理合約

智利聖地牙哥和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在往返拉美及拉美地區內部航空貨物運輸領域居於領先地位的集團LATAM Cargo和全球首屈一指的資訊科技、諮詢和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣佈，雙方已簽訂多年期貨運管理合約，建立合作關係。Wipro將為LATAM Cargo部署其端到端貨運管理系統 CROAMIS，此為雙方約定的一部分。

貨運預訂、作業、核算和管理資訊系統(CROAMIS)是Wipro為航空業提供的下一代「即服務」端到端貨運管理系統。CROAMIS在載貨量規劃、銷售、營收管理、貨物地面處理作業、倉庫管理、承運和包機、客戶服務、貨運營收核算、計費和理賠等方面實施自動化端到端航空貨運流程。

一旦部署，CROAMIS將為LATAM Cargo的客戶提供便利的新型追蹤系統，電子預訂、電子理賠、電子計費等下一代自助服務工具，以及符合業界最高標準的系統。除了為客戶提供先進的工具之外，新系統還將促使不同地區的流程標準化並降低成本以提高效率。

LATAM Cargo 執行長Andrés Bianchi 表示：「保持我們在往返拉美及拉美內部航空貨運市場上的領先地位，需要我們不斷發展和創新。擁有強大、高效的現代化技術平臺，對於在當今航空貨運業保持競爭力至關重要。Wipro的CROAMIS貨運管理解決方案不僅能夠讓我們滿足客戶當前的需求，而且還能幫助我們應付未來的挑戰。此外，部署這套新系統將提升我們的可靠性，並改善我們的成本結構。CROAMIS平臺符合我們所有的要求，可幫助我們在國內和國際市場上向前邁出一大步。」

Mr. Bianchi補充道：「這套端到端系統將改變我們的內部運作以及我們與客戶互動的方式。擁有它，將使我們居於全球航空貨運業的最前線，賦予我們機會提高效率，同時為我們的客戶提供更大的自主性和透明性。」

Wipro Limited副總裁兼旅遊、運輸、酒店和公共部門產業全球負責人Deviprasad Rambhatla表示：「我們很榮幸地歡迎LATAM Cargo加入CROAMIS用戶群。我們正借助CROAMIS為航空業的航空貨運領域帶來通常只在客運方面才會見到的數位轉型。Wipro集合了來自世界各地的高素質航空貨運專業人才團隊，並由龐大的科技人才庫提供支援，為CROAMIS用戶群建立可擴充的堅實基礎。」

Wipro Limited消費者事業部總裁Srini Pallia表示：「CROAMIS代表Wipro對航空業的承諾以及我們在這一領域所擁有的深厚專業知識。在LATAM Cargo，我們找到相信CROAMIS產品願景的完美合作夥伴，而且將有助於在未來多年進一步強化該產品。」

關於LATAM Cargo

LATAM Cargo是南美航空集團(LATAM Airlines Group)旗下分公司。由於具備專業知識、網路和以客戶為中心，我們成為往返拉美及拉美地區內部航空貨物運輸的領導者。查詢詳情，請瀏覽我們的網站www.LATAMCargo.com。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是首屈一指的資訊科技、諮詢和業務流程服務公司。我們充分利用認知運算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興科技的力量，協助客戶適應數位時代，並使他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球肯定，現有超過16萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相聯繫，以打造更美好且勇於進取的新未來。

Wipro的前瞻性聲明和警示性聲明

本新聞稿中關於我們未來發展前景的一些聲明屬於前瞻性聲明，其中含有一些可能會造成實際結果與此類聲明出現重大差異的風險和不確定性。與這些聲明相關的風險和不確定性包括但不限於：關於我們獲利、收入與利潤波動的風險和不確定性；我們創造和管理成長的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的框架協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域對科技的需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；影響我們業務和產業的一般經濟狀況。可能影響我們未來營運結果的其他風險，在我們遞交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明。這些文件可在www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性聲明，包括公司遞交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的聲明。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性聲明。

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