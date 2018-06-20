LATAM Cargo授予Wipro货物管理合同

智利圣地亚哥和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--往返于拉美及拉美地区内航空货物运输领域的领先集团LATAM Cargo和全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣布，双方已通过签订一份为期多年的货运管理合同建立合作关系。作为这份合同的一部分，Wipro将为LATAM Cargo部署其端到端货运管理系统 CROAMIS。

货运预订、作业、核算和管理信息系统(CROAMIS)是Wipro为航空业提供的下一代“即服务”端到端货运管理系统。CROAMIS在载货量规划、销售、收入管理、货物地面处理作业、仓库管理、承运和包机、客户服务、货物收入核算、计费和理赔等方面实施自动化端到端航空货运流程。

一旦部署，CROAMIS将为LATAM Cargo的客户提供便利的新型追踪系统，电子预订、电子理赔、电子计费等下一代自助服务工具，以及符合行业最高标准的系统。除了为客户提供先进的工具之外，新系统还将通过让不同地区的流程实现标准化及降低成本来提高效率。

LATAM Cargo 首席执行官Andrés Bianchi 表示：“保持我们在拉美及之外的航空货运市场上的领先地位，需要我们不断发展和创新。拥有强大、高效的现代化技术平台对于在当今航空货运业保持竞争力至关重要。Wipro的CROAMIS货运管理解决方案不仅能够让我们满足客户当前的需求，而且还能帮助我们应对未来挑战。此外，部署这套新系统将提升我们的可靠性，并优化我们的成本结构。CROAMIS平台将满足我们所有的要求，进而帮助我们在国内和国际市场上向前迈出一大步。”

Mr. Bianchi补充道：“这套端到端系统将改变我们的内部运营以及我们与客户互动的方式。拥有它，将让我们处于全球航空货运业的前沿，赋予我们机会提高效率，同时为我们的客户提供更大的自主性和透明度。”

Wipro Limited副总裁兼旅游、运输、酒店和公共部门行业全球负责人Deviprasad Rambhatla表示：“我们很荣幸欢迎LATAM Cargo加入CROAMIS用户群体。我们正借助CROAMIS为航空业的航空货运领域带来通常只在客运方面才会见到的数字转型。Wipro汇集了来自世界各地的高素质航空货运专业人才队伍，并由庞大的技术人才库提供支持，旨在为CROAMIS社区构建可扩展的坚实基础。”

Wipro Limited消费者事业部总裁Srini Pallia表示：“CROAMIS代表着Wipro对航空业的承诺以及我们在这一领域所拥有的深厚专业知识。在LATAM Cargo，我们找到了相信CROAMIS产品愿景的完美合作伙伴，而且将在未来多年进一步完善这一产品。”

关于LATAM Cargo

LATAM Cargo是南美航空集团(LATAM Airlines Group)旗下分公司。得益于我们的专业知识、网络化和以客户为中心，我们成为往返拉美及拉美地区内航空货物运输的领导者。垂询详情，请访问我们的网站www.LATAMCargo.com。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过16万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。

Wipro的前瞻性声明和警示性声明

本新闻稿中关于我们未来发展前景的一些声明属于前瞻性声明，其中含有一些可能会造成实际结果与此类声明出现重大差异的风险和不确定性。与这些声明相关的风险和不确定性包括但不限于：关于我们盈利、收入与利润波动的风险和不确定性；我们创造和管理增长的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；影响我们业务和行业的一般经济状况。可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性声明，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的声明。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性声明。