Le groupe pharmaceutique suisse Ferring confie à BIOCORP le développement et la production d’un nouveau dispositif médical.

BIOCORP (FR0012788065 – ALCOR / Éligible PEA‐PME) (Paris:ALCOR), société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments injectables, annonce la signature d’un contrat de développement et de production avec Ferring.

Les deux entreprises ont signé ce jour un contrat portant sur la conception puis la production d’un bouchon au design sur mesure destiné à un conteneur en verre. La production de ce dispositif se fera en salle blanche (ISO 7) afin de répondre aux demandes qualité du laboratoire Ferring.

Ce contrat de développement et de production est initié par un versement de 450 K€ comptabilisables sur 2018/2019. La commercialisation du dispositif est prévue au premier semestre 2019 ; les deux parties ayant conclu un contrat longue durée pour la production.

Fort de son expertise reconnue dans la conception et la production de dispositifs de délivrance de médicaments, BIOCORP s’impose comme le partenaire privilégié des acteurs pharmaceutiques sur ce type de projet. Cet accord s’inscrit dans la ligne de développement stratégique de BIOCORP, à l’image du partenariat avec VIRBAC et son contrat d’industrialisation signé en mai 2017 portant sur le développement d’un système innovant de bouchage et délivrance pour flacon.

“Voir notre savoir-faire et notre expertise reconnus à travers cette collaboration est une réelle source de satisfaction pour l’ensemble des équipes BIOCORP ; ce contrat illustre la véritable dynamique de croissance dans laquelle BIOCORP est engagé“ souligne Éric DESSERTENNE, Directeur Délégué Général de BIOCORP.

À PROPOS DE FERRING

Ferring Pharmaceuticals est un groupe biopharmaceutique axé sur la recherche qui a pour mission d'aider les gens du monde entier à bâtir des familles et à mener une vie meilleure. Ferring est un chef de file en médecine de la reproduction et en santé des femmes, ainsi que dans les domaines spécialisés de la gastro-entérologie et de l'urologie. Ferring développe des traitements pour les mères et les bébés depuis plus de 50 ans.

Fondée en 1950, Ferring emploie aujourd'hui plus de 6 500 personnes dans le monde, possède des filiales dans près de 60 pays et commercialise ses produits dans 110 pays.

À PROPOS DE BIOCORP

Créée en 2004 à Issoire (près de Clermont-Ferrand), BIOCORP est une société française, labélisée BPI 'Entreprise innovante’ et spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d’administration de médicaments innovants. Avec plus de vingt ans d’expérience, plus de 30M d’unités produites chaque année et 12 familles de brevets, BIOCORP est un acteur reconnu du secteur au cœur de l’évolution des systèmes de délivrance avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins des patients. Aujourd’hui, BIOCORP continue à innover sur la plasturgie médicale, son métier d’origine, à produire et à commercialiser des dispositifs traditionnels (alternatives à la capsule d’aluminium, systèmes de reconstitution flacon-seringue) générateurs d’un chiffre d’affaires récurrent. Sa solide expertise et sa capacité d’innovation lui ont aussi permis de développer une gamme de produits connectés, avec notamment Easylog™, capteur intelligent qui transforme les stylos injecteurs classiques, jetables ou réutilisables, en dispositifs connectés et communicants. Grâce à une technologie de pointe et une fiabilité à 100% du suivi des doses injectées, Easylog™ est à ce jour le dispositif de ce type le plus abouti prêt à être lancé sur le marché. La société compte 48 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 – ALCOR).

