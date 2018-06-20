寶僑在2018年坎城國際創意節上推進廣告領域的性別平等系統性變革

法國坎城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--寶僑公司(The Procter & Gamble Company, NYSE: PG)今日進一步推進其對性別平等的承諾，透過一系列新的行動、承諾和合作，以增加整個創意供應鏈的多樣性，從而在廣告和媒體中更準確、更正面地塑造婦女形象，並帶動成長和造福社會。

在29%的廣告和媒體方案中*，對婦女和年輕女性的形象呈現不準確或負面的描述，而鏡頭下的女性代表比例依舊不足：女性擔任行銷長、創意長和商業總監的比率分別只有32%、33%和10%。儘管有證據顯示，性別平等類廣告的受信任度提高10%，以及銷售額增加26%，但這些問題依然存在*。

為解決這些問題，寶僑已提出呼籲，冀望在創意供應鏈中男女代表人數平等的支持下，在廣告和媒體中達成100%準確、正面地塑造婦女形象。寶僑將領導展開一系列全面性行動，以身作則，建立、推動不同的女性人才管道並讓她們獲得廣告、媒體和內容機會，以作為系統性解決方案。該公司體認到整個業界參與的重要性，正與全美廣告商協會(ANA) ＃SeeHer運動及包括聯合國婦女反刻板印象聯盟(UN Women Unstereotype Alliance)在內的其他業界措施合作，邀請其他廣告商、代理商和內容開發商來共同帶動整個商業生態系統的變革。

寶僑品牌長Marc Pritchard表示：「在全球最傑出的創意人士齊聚共慶創意成果之時，我們致力於善盡自身的職責，採取有意義的行動，以在未來五年推進廣告、媒體和創意管道中的性別平等。我們也知道沒有一家公司能夠獨自完成這項工作，所以我們希望鼓勵他人也成為變革的推動者，加快推進動力。」

作為承諾的一部分，寶僑已宣佈與業界領袖建立合作關係，推動婦女在媒體領域的平等代表權和正面形象：

The Queen Collective ：奧斯卡提名者及金球獎、艾美獎和美國演員工會獎(SAG Award)得主Queen Latifah，連同她的製作公司Flavor Unit與The Queen Collective，立志加快推進鏡頭背後的性別和種族平等。經由為不同女性導演製作的電影創造發行機會，Queen Latifah在突破音樂、電影及其他藝術活動的極限方面表現卓著。該計畫初期將透過主要分銷合作夥伴發行女性導演製作的兩部電影。2016年，在250部賣座電影中，由女性執導的僅占4%。這不僅對電影業，而且對廣告等其他媒介的製作也構成挑戰。The Queen Collective將與寶僑、惠普公司(HP, Inc.)、Smirnoff、Wieden+Kennedy 、Marina Maher Communications / Ketchum +、United Talent Agency Marketing和Tribeca Studios攜手合作，推動女性導演的成長。

：奧斯卡提名者及金球獎、艾美獎和美國演員工會獎(SAG Award)得主Queen Latifah，連同她的製作公司Flavor Unit與The Queen Collective，立志加快推進鏡頭背後的性別和種族平等。經由為不同女性導演製作的電影創造發行機會，Queen Latifah在突破音樂、電影及其他藝術活動的極限方面表現卓著。該計畫初期將透過主要分銷合作夥伴發行女性導演製作的兩部電影。2016年，在250部賣座電影中，由女性執導的僅占4%。這不僅對電影業，而且對廣告等其他媒介的製作也構成挑戰。The Queen Collective將與寶僑、惠普公司(HP, Inc.)、Smirnoff、Wieden+Kennedy 、Marina Maher Communications / Ketchum +、United Talent Agency Marketing和Tribeca Studios攜手合作，推動女性導演的成長。 Katie Couric Media ：這位屢獲殊榮的新聞記者最近的工作是與贊助商就發行平臺展開合作，以打造智慧、有思想、鼓舞人心的內容。受到加入全美廣告商協會倡議#SeeHer的顧問委員會的激勵，Couric將與主要品牌就反映彼此價值觀和對重大問題承諾的內容保持合作。Katie Couric Media將由以女性主導的團隊領導，製作和發行不同題材的故事，充分利用不斷變化的媒體情勢所蘊含的力量和影響力，包括數位系列、紀錄片、編劇專案、播客，以及在最有效觸及對特定內容感興趣之目標受眾的平臺上播出的實況節目。

：這位屢獲殊榮的新聞記者最近的工作是與贊助商就發行平臺展開合作，以打造智慧、有思想、鼓舞人心的內容。受到加入全美廣告商協會倡議#SeeHer的顧問委員會的激勵，Couric將與主要品牌就反映彼此價值觀和對重大問題承諾的內容保持合作。Katie Couric Media將由以女性主導的團隊領導，製作和發行不同題材的故事，充分利用不斷變化的媒體情勢所蘊含的力量和影響力，包括數位系列、紀錄片、編劇專案、播客，以及在最有效觸及對特定內容感興趣之目標受眾的平臺上播出的實況節目。 Free The Bid ： 該組織由Alma Har’el創立，起因是她親身經歷女性導演在廣告業缺乏機會的處境，該組織宣導應提供平等的機會以競標廣告業中的商業專案。寶僑及其品牌承諾在任何三方競標的商業專案中納入女性導演。與此同時，寶僑最大的代理合作夥伴陽獅集團(Publicis Groupe)也將擴大其承諾範圍，以涵蓋其所有的全球代理商和網路。寶僑還與惠普公司和陽獅集團合作，致力於未來三年在全球擴展Free the Bid，讓Free The Bid的導演人數增加一倍，並擴大到20個國家。

該組織由Alma Har’el創立，起因是她親身經歷女性導演在廣告業缺乏機會的處境，該組織宣導應提供平等的機會以競標廣告業中的商業專案。寶僑及其品牌承諾在任何三方競標的商業專案中納入女性導演。與此同時，寶僑最大的代理合作夥伴陽獅集團(Publicis Groupe)也將擴大其承諾範圍，以涵蓋其所有的全球代理商和網路。寶僑還與惠普公司和陽獅集團合作，致力於未來三年在全球擴展Free the Bid，讓Free The Bid的導演人數增加一倍，並擴大到20個國家。 #SheIsEqual高峰會：為了分享創意成就並鼓勵更廣泛的性別平等行動，在聯合國大會週期間，Global Citizen和寶僑將於2018年9月28日在紐約共同舉辦首屆#SheIsEqual高峰會。此次活動將讓政府、私人企業及廣告、媒體和娛樂界的影響力人士齊聚一堂，從婦女在媒體、行銷、科技和媒體方面的形象呈現角度，分享性別平等、婦女經濟賦權、年輕女性教育和宣導的相關看法。Glass Lion評審團主席、See It Be It主席Madonna Badger將與Cannes Lions執行長Phillip Thomas合作策劃「創意展示」(Creative Showcase)，重點展示和表揚2018 Glass Lions和新推出的SDG Lions競賽中明確描繪平等世界的最佳作品。ANA #SeeHer計畫將推出專題討論會，探討媒體在社會中扮演的角色以及在娛樂領域準確表現婦女和年輕女性的重要性。

Pritchard 表示：「性別平等有益於社會和商業。寶僑的一些業績最佳的品牌也紛紛推出性別平等活動，例如好自在(Always)的Like a Girl、SKII的Change Destiny、Olay的Live Fearlessly，以及展示男性如何在家庭中分擔家務的汰漬(Tide)、Ariel、Dawn 和Swiffer。很顯然，促進性別平等不僅是推動善的力量，也是促進成長的力量。」

Queen Latifah 表示：「我已從事娛樂業數十載，知道以真實的方式描繪女性，尤其是有色人種的女性，需要在鏡頭前和鏡頭後建立多元化的團隊。當我們的鏡頭後有來自不同背景的女性時，我們就能以更敏銳的洞察力和更客觀的心態講述故事，從而與人們產生更深刻的共鳴。」

Katie Couric表示：「在我的職業生涯中，我曾在多家新聞編輯室工作，講述過許許多多的故事。我在Katie Couric Media的使命是帶領女性主導的團隊，與知名品牌合作，分享我們的價值觀，開發有意義的內容，以協助人們應付紛繁蕪雜的世界，促進瞭解，並使他們的生活更充實。」

*全美廣告商協會#SeeHer研究。

關於寶僑

寶僑服務全球消費者。該公司擁有最強大且值得信賴的優質領導性品牌組合之一，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、Ariel®、Bounty®、Charmin®、Crest®、Dawn®、Downy®、Fairy®、Febreze®、Gain®、吉列®(Gillette®)、海倫仙度絲®(Head & Shoulders®)、Lenor®、Olay®、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和Whisper®。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶僑及其品牌的最新新聞和資訊。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。