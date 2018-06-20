宝洁在2018年戛纳国际创意节上推进广告领域的性别平等系统性变革

法国戛纳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--宝洁公司(The Procter & Gamble Company, NYSE: PG)今日进一步坚定其对性别平等的承诺，通过一系列新的行动、承诺和合作，增加整个创意供应链的多样性，从而在广告和媒体中更准确、更正面地塑造妇女形象，并推动成长和造福社会。

在29%的广告和媒体方案中*，对妇女和年轻女性的形象呈现不准确或负面的描述，而镜头下女性代表的比例依旧不足：女性担任首席营销官、首席创意官和商业总监的比例分别只有32%、33%和10%。尽管有证据表明，性别平等类广告的受信任度提高10%，以及销售额增长26%，但这些问题依然存在*。

为解决这些问题，宝洁已提出呼吁，冀望在创意供应链中男女代表人数平等的支持下，在广告和媒体中实现100%准确、正面地塑造妇女形象。宝洁将领导开展一系列全面性行动，作为系统性解决方案，以身作则，建立、推动不同的女性人才渠道并让她们获得广告、媒体和内容机会。该公司意识到全行业参与的重要性，正与全美广告商协会(ANA) ＃SeeHer运动及包括联合国妇女反刻板联盟(UN Women Unstereotype Alliance)在内的其他行业举措合作，邀请其他广告商、代理商和内容开发商来共同推动整个商业生态系统的变革。

宝洁首席品牌官Marc Pritchard表示：“在全球最杰出的创意人士齐聚共庆创意成果之时，我们致力于尽自身的职责，采取有意义的行动，以在未来五年推进广告、媒体和创意渠道中的性别平等。我们也知道没有一家公司能够独自完成这项工作，所以我们希望鼓励他人也成为变革的推动者，加快推进势头。”

作为承诺的一部分，宝洁已宣布与行业领导者建立合作关系，推动妇女在媒体领域的平等代表权和正面形象：

The Queen Collective ：奥斯卡提名者及金球奖、艾美奖和美国演员工会奖(SAG Award)得主Queen Latifah，连同她的制作公司Flavor Unit与The Queen Collective，立志加快推进镜头背后的性别和种族平等。通过为不同女性导演制作的电影创造发行机会，Queen Latifah在突破音乐、电影及其他艺术活动的极限方面表现卓著。该计划初期将通过主要分销合作伙伴发行女性导演制作的两部电影。2016年，在250部卖座电影中，由女性执导的仅占4%。这不仅对电影业，而且对广告等其他媒介的制作也会带来挑战。The Queen Collective将与宝洁、惠普公司(HP, Inc.)、Smirnoff、Wieden+Kennedy 、Marina Maher Communications / Ketchum +、United Talent Agency Marketing和Tribeca Studios携手合作，推动女性导演的成长。

：奥斯卡提名者及金球奖、艾美奖和美国演员工会奖(SAG Award)得主Queen Latifah，连同她的制作公司Flavor Unit与The Queen Collective，立志加快推进镜头背后的性别和种族平等。通过为不同女性导演制作的电影创造发行机会，Queen Latifah在突破音乐、电影及其他艺术活动的极限方面表现卓著。该计划初期将通过主要分销合作伙伴发行女性导演制作的两部电影。2016年，在250部卖座电影中，由女性执导的仅占4%。这不仅对电影业，而且对广告等其他媒介的制作也会带来挑战。The Queen Collective将与宝洁、惠普公司(HP, Inc.)、Smirnoff、Wieden+Kennedy 、Marina Maher Communications / Ketchum +、United Talent Agency Marketing和Tribeca Studios携手合作，推动女性导演的成长。 Katie Couric Media ：这位屡获殊荣的新闻记者最近的工作是与赞助商就发行平台开展合作，以打造智能、有思想、鼓舞人心的内容。受到加入全美广告商协会倡议#SeeHer的咨询委员会的激励，Couric将与主要品牌就反映彼此价值观和对重大问题的承诺的内容保持合作。Katie Couric Media将由以女性主导的团队领导，制作和发行不同题材的故事，充分利用不断变化的媒体格局所蕴含的力量和影响力，包括数字系列、纪录片、剧本项目、播客，以及在最有效地吸引对特定内容感兴趣的目标受众的平台上播出的实况节目。

：这位屡获殊荣的新闻记者最近的工作是与赞助商就发行平台开展合作，以打造智能、有思想、鼓舞人心的内容。受到加入全美广告商协会倡议#SeeHer的咨询委员会的激励，Couric将与主要品牌就反映彼此价值观和对重大问题的承诺的内容保持合作。Katie Couric Media将由以女性主导的团队领导，制作和发行不同题材的故事，充分利用不断变化的媒体格局所蕴含的力量和影响力，包括数字系列、纪录片、剧本项目、播客，以及在最有效地吸引对特定内容感兴趣的目标受众的平台上播出的实况节目。 Free The Bid ： 该组织由Alma Har’el创立，起因是她亲身经历女性导演在广告业缺乏机会的处境，该组织倡导应提供平等的机会以竞标广告业中的商业项目。宝洁及其品牌承诺在任何三方竞标的商业项目中加入女性导演。与此同时，宝洁最大的代理合作伙伴阳狮集团(Publicis Groupe)也将扩大其承诺范围，以覆盖其所有的全球代理商和网络。宝洁还与惠普公司和阳狮集团合作，致力于未来三年在全球扩展Free the Bid，让Free The Bid的导演人数增加一倍，并扩大到20个国家。

该组织由Alma Har’el创立，起因是她亲身经历女性导演在广告业缺乏机会的处境，该组织倡导应提供平等的机会以竞标广告业中的商业项目。宝洁及其品牌承诺在任何三方竞标的商业项目中加入女性导演。与此同时，宝洁最大的代理合作伙伴阳狮集团(Publicis Groupe)也将扩大其承诺范围，以覆盖其所有的全球代理商和网络。宝洁还与惠普公司和阳狮集团合作，致力于未来三年在全球扩展Free the Bid，让Free The Bid的导演人数增加一倍，并扩大到20个国家。 #SheIsEqual峰会：为了分享创意成就并鼓励开展更广泛的性别平等行动，联合国大会周期间，Global Citizen和宝洁将携手于2018年9月28日在纽约共同举办首届#SheIsEqual峰会。此次活动将让政府、私营企业及广告、媒体和娱乐界的影响力者齐聚一堂，从妇女在媒体、营销、技术和媒体方面的形象呈现角度，分享性别平等、妇女经济赋权、年轻女性教育和倡导的相关看法。Glass Lion评审团主席、See It Be It主席Madonna Badger将与Cannes Lions首席执行官Phillip Thomas合作策划一场“创意展示”(Creative Showcase)，重点展示和表彰2018 Glass Lions和新推出的SDG Lions竞赛中明确描绘平等世界的最佳作品。ANA #SeeHer计划将推出专题会，讨论媒体在社会中起到的作用以及在娱乐领域准确表现妇女和年轻女性的重要性。

Pritchard 表示：“性别平等有益于社会和商业。宝洁的一些业绩最佳的品牌也纷纷推出性别平等活动，例如好自在(Always)的Like a Girl、SKII的Change Destiny、玉兰油(Olay)的Live Fearlessly，以及展示男性如何在家庭中分担家务的汰渍(Tide)、碧浪(Ariel)、Dawn 和Swiffer。很显然，促进性别平等不仅是推动善的力量，也是促进成长的力量。”

Queen Latifah 表示：“我已投身娱乐业数十载，知道以真实的方式描绘女性，尤其是有色人种的女性，需要在镜头前和镜头后建立一支多元化的团队。当我们的镜头后有来自不同背景的女性时，我们就能以更敏锐的洞察力和更客观的心态讲述故事，从而与人们产生更深刻的共鸣。”

Katie Couric表示：“在我的职业生涯中，我曾在多家新闻编辑室工作，讲述过许许多多的故事。我在Katie Couric Media的使命是带领女性主导的团队，与知名品牌合作，分享我们的价值观，开发有意义的内容，以帮助人们应对纷繁芜杂的世界，促进了解，以及丰富他们的生活。”

*全美广告商协会#SeeHer研究。

关于宝洁

宝洁服务全球消费者。该公司拥有最强大的值得信赖的优质领先品牌组合之一，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。

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