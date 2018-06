Voluntis et Monarch Medical Technologies s’associent pour proposer une solution de dosage d’insuline complète qui s’inscrit dans le continuum des soins

CAMBRIDGE, Mass. & CHARLOTTE, C.N.--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Voluntis (Paris:VTX) (Euronext Paris : FR0004183960 – VTX), société spécialisée dans les thérapies digitales, et Monarch Medical Technologies, leader dans le dosage de précision de l’insuline pour une gestion optimisée de la glycémie en milieu hospitalier, annoncent aujourd’hui un partenariat stratégique visant à améliorer la coordination de la prise en charge de la glycémie des patients traités par insulinothérapie en milieu hospitalier puis à domicile.

Monarch a développé le Système de Gestion de la Glycémie EndoTool, une solution logicielle agréée par les autorités de santé américaines (FDA), fournissant des recommandations de doses d’insuline personnalisées, précises et sûres pour les patients hospitalisés, grâce à ses deux applications, EndoTool IV pour l’insulinothérapie intraveineuse et EndoTool SubQ pour l’insulinothérapie sous-cutanée.

Voluntis a développé Insulia, une thérapie digitale agréée par la FDA, délivrée uniquement sur ordonnance pour les patients diabétiques de type 2 traités par insuline basale. Insulia fournit des recommandations personnalisées et automatisées de doses d’insuline basale et des messages de coaching spécifiques, tout en permettant à l’équipe soignante de surveiller les progrès du patient à distance.

Aux États-Unis, 7,2 millions des 30,3 millions de personnes atteintes de diabète ne sont pas diagnostiquées, et beaucoup d'entre elles découvrent leur diagnostic et débutent une insulinothérapie durant leur séjour à l'hôpital. Le passage du milieu hospitalier, avec des soins hautement encadré au traitement à domicile peut être difficile pour certains d’entre eux. Le but, en associant ces deux systèmes, est de faciliter la transition de l’insulinothérapie initiée avec succès à l’hôpital avec le Système EndoTool, à l’insulinothérapie efficace et continue à domicile en utilisant Insulia pour le suivi quotidien des patients.

Le partenariat entre Voluntis et Monarch Medical Technologies s’appuie sur des dosages d’insuline conformes aux protocoles de soins, éprouvés dans tous les environnements de soins. À l’hôpital, l’utilisation d’EndoTool est associée, entre autres, à une baisse significative des taux d’hypoglycémie, et Insulia fournit une aide efficace pour la gestion du diabète à domicile.

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec Monarch car nous estimons qu’il existe une synergie importante entre nos sociétés pour proposer aux établissements de santé une solution complète pour la gestion de la glycémie de l’hôpital à domicile » déclare Pierre Leurent, Directeur Général et co-fondateur de Voluntis. « Avec EndoTool et Insulia, les prestataires de soins peuvent être assurés que leurs patients continuent de recevoir leurs doses recommandées personnalisées à domicile, afin d’atteindre et de maintenir les niveaux de glycémie ciblés. »

« Dans tout le pays, les hôpitaux voient leur population de patients diabétiques croître, et ils ont besoin d’une solution plus efficace pour prendre en charge l’hyperglycémie et éviter l’hypoglycémie à l’hôpital, mais aussi à domicile » explique Linda Beneze, Président Directeur Général de Monarch Medical Technologies. « Nous sommes fiers de nous associer avec Voluntis pour apporter une solution qui améliore la gestion de la glycémie dans le continuum des soins. L’amélioration de la gestion de la glycémie de l’hôpital à la maison permet de réduire les épisodes d’hyperglycémie et d’hypoglycémie, les taux d’infection, et les risques de réadmissions à l’hôpital. »

Des représentants des deux sociétés seront présents lors des 78èmes Sessions Scientifiques de l’ADA (American Diabetes Association) qui se tiendront à Orlando en Floride du 22 au 26 juin. Pour en savoir plus sur ce partenariat, rendez-vous au Stand 516 de Monarch et au Stand 402 de Voluntis.

À propos d’Insulia®

Insulia® fournit des recommandations automatisées de dose d’insuline basale ainsi que des messages de coaching pour les patients souffrant de diabète de type 2, tout en permettant aux équipes soignantes de suivre l’évolution des patients à distance. Un professionnel de santé prescrit Insulia en utilisant son portail web dédié, qui lui permet de définir les règles du plan de traitement utilisées pour ajuster la dose d’insuline basale en fonction des besoins spécifiques du patient. L’utilisateur reçoit ensuite un code d’activation pour démarrer son application personnalisée. Une fois téléchargée, l’application utilise les résultats de la glycémie et tout symptôme d’hypoglycémie pour recommander des doses en temps réel. Celles-ci sont ajustées en permanence en utilisant des algorithmes cliniques intégrés dans l’application. Les données sont partagées automatiquement avec l’équipe soignante, afin qu’elle puisse suivre à distance les progrès du patient vers ses objectifs par le biais de notifications personnalisés. Ceci permet aux prestataires de délivrer des services de télémédecine personnalisés, une pratique de plus en plus soutenue par les organismes payeurs dans le monde. Insulia est compatible avec toutes les marques d’insuline, dont Lantus®, Levemir®, Toujeo®, Tresiba® (U-100) et Abasaglar®.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter http://www.insulia.com

À propos de Voluntis

Voluntis développe des thérapies digitales pour aider les patients atteints de maladies chroniques à mieux gérer leur traitement au quotidien afin d’en améliorer l’efficacité. Composées d'applications mobile et web, les solutions de Voluntis délivrent instantanément des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante afin, par exemple, d'ajuster le dosage d'un traitement, d'en gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes, tout en permettant un suivi du patient à distance. Ces recommandations sont générées grâce à des algorithmes médicaux digitalisés. Exploitant sa plateforme Theraxium, Voluntis a développéì des thérapies digitales pour la gestion du diabète, comme Insulia® et Diabeo®, et du cancer, comme Zemy et eCO. Voluntis est partenaire, notamment, de Roche, AstraZeneca, Sanofi et Onduo. Basé à Paris et Boston, Voluntis est membre fondateur de la Digital Therapeutics Alliance.

Pour en savoir plus : http://www.voluntis.com

Diabeo® est une marque déposée de Sanofi. Insulia® est une marque déposée de Voluntis.

À propos de Monarch Medical Technologies

Monarch Medical Technologies est le fournisseur le plus important de systèmes électroniques pour la gestion de la glycémie en milieu hospitalier. Le Système de Gestion de la Glycémie EndoTool® de Monarch fournit des recommandations de doses personnalisées pour l’insulinothérapie intraveineuse et sous-cutanée. La suite logicielle EndoTool, autorisée par la FDA dans la Catégorie II et dont la demande de brevet est en cours, a permis à plus de 230 hôpitaux de contrôler la glycémie d’une large population de patients d’une manière inégalée et personnalisée, et ainsi de fournir des soins de meilleure qualité et plus sûrs.

Pour de plus amples informations, veuillez cliquer sur : http://www.monarchmedtech.com