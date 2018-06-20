IDEMIA獲選提供其下一代指紋匹配引擎，成為英國內政部生物辨識計畫的一部分

法國科隆布--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--此項合約將促成最新的IDEMIA指紋匹配平臺的部署，該平臺為HOB計畫的利害關係者及用戶提供更高準確性的指紋服務，以顯著提高工作效率。在該專案的第一階段將部署IDEMIA的解決方案，供英國國家執法機構使用，移民和邊境利害關係者將緊隨其後。

IDEMIA的解決方案以其提供附加服務的MBSS搜尋平臺1為基礎。MBSS是IDEMIA的旗艦產品，專為任務關鍵型系統而設計，兼具極高的可擴充性（可處理超過10億個身份）和相當高的可用性，並整合IDEMIA全球領先的生物辨識演算法。

IDEMIA經由競爭性採購而獲此合約。除了最初的五年期合約之外，還提供附加服務範圍，可進一步延長至總計8年。

IDEMIA與英國內政部計畫HOB的合作，將強化IDEMIA在提供全球主要政府生物辨識解決方案方面所贏得的信任。

IDEMIA公民身份識別與公共安全活動執行副總裁Philippe Barreau解釋道：「IDEMIA很自豪地宣佈與全球政府生物辨識計畫的領袖之一締結五年合作關係。在安全比以往更重要的情況下，這套主要系統將成為保障英國安全的基石之一。IDEMIA期待進一步開發和激發未來的創新。」

關於HOB

內政部生物辨識計畫是政府內部的重大專案組合計畫，具有策略性意義，致力於充分發揮指紋、DNA和人臉匹配識別的公共安全效益，同時保護個人隱私和因應資料聚合的潛在影響。這項計畫的三個主要目標為：

業務延續性 – 延續現有合約和服務提供的現行生物辨識功能；

節省成本 - 與計畫啟動時採用的相同基準計算相比，降低營運成本；

增進生物辨識能力。

關於IDEMIA

OT-Morpho現已更名為IDEMIA，它是增強身份識別領域的全球領導者，立志提供安全的環境，讓人民和消費者等能夠在實體和數位空間中執行重要的日常活動，例如支付、聯網、旅遊和投票。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。透過支援增強身份，我們重塑了對於這種資產的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體均是如此。除了確保隱私和信任，我們還為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障。

IDEMIA由歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)與賽峰身份與安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合併而成。IDEMIA在全球擁有約14,000名員工，為180個國家的客戶提供服務，營業收入近30億美元。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.idemia.com / 在Twitter上關注我們：@IdemiaGroup。

1 MBSS是多模式生物辨識引擎，能夠提供指紋、人臉和虹膜匹配演算法。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。