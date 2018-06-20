IDEMIA被选中提供其下一代指纹匹配引擎，成为英国内政部生物识别计划的一部分

法国科隆布--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--此次合同授予将促成最新的IDEMIA指纹匹配平台的部署，该平台通过向HOB计划的利益相关者及用户提供更高准确性的指纹服务，以显著提高工作效率。在该项目的第一阶段，将部署IDEMIA的解决方案，供英国国家执法机构使用，移民和边境利益相关方将紧随其后。

IDEMIA的解决方案以其提供附加服务的MBSS搜索平台1为基础构建。MBSS是IDEMIA的旗舰产品，专为任务关键型系统而设计，兼具极高的可扩展性（可处理超过10亿个身份）和相当高的可用性，并整合了IDEMIA全球领先的生物识别算法。

IDEMIA通过竞争性采购获此合同。除初期授予为期五年的合同之外，还提供附加服务范围，可进一步延长至总计8年。

IDEMIA与英国内政部计划HOB的合作，将增强IDEMIA在提供全球主要政府生物识别解决方案方面所赢得的信任。

IDEMIA公民身份识别与公共安全活动执行副总裁Philippe Barreau解释道：“IDEMIA很自豪地宣布与全球领先的政府生物识别计划之一缔结五年合作关系。在安全比以往任何时候都更重要的情况下，这套主要系统将成为保障英国安全的基石之一。IDEMIA期待进一步开发和激发未来创新。”

关于HOB

内政部生物识别计划是政府内部的一项重大项目组合计划，具有战略意义，致力于将指纹、DNA和人脸匹配识别的公共安全效益最大化，同时保护个人隐私和应对数据聚合的潜在影响。这项计划的三个主要目标为：

业务连续性 - 现有合同和服务提供的当前生物识别功能的连续性；

节约成本 - 与计划启动时采用的相同基准计算相比，降低运营成本；

增强生物识别能力。

关于IDEMIA

OT-Morpho现已更名为IDEMIA，它是增强身份识别领域的全球领导者，立志提供一个安全的环境，让市民和消费者等能够在物理和数字空间中执行重要的日常活动，例如支付、联网、旅游和投票。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。通过支持增强身份，我们重塑了我们对于这种资产的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体均是如此。除了确保隐私和信任，我们还为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供安全、经身份验证和可验证的交易保障。

IDEMIA由欧贝特科技(Oberthur Technologies, OT)与赛峰身份与安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合并而成。IDEMIA在全球拥有约14,000名员工，为180个国家的客户提供服务，营业收入近30亿美元。

如欲了解更多信息，请访问www.idemia.com / 在Twitter上关注我们：@IdemiaGroup。

1 MBSS是一种多模式生物识别引擎，能够提供指纹、人脸和虹膜匹配算法。

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