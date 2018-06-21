森大廈和teamLab設立前所未見的數位藝術博物館

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的城市景觀開發商森大廈株式會社(Mori Building Co., Ltd)和一流的數位藝術團體teamLab宣佈，由雙方共同創建和經營之史無前例的數位藝術博物館——「森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館」今天開幕。

該數位藝術博物館擁有大約50件互動藝術作品，其中部分為全新作品，共分為5大區域，總面積約1萬平方公尺。這些互動藝術作品之間沒有相互分隔的邊界。有些超出其安裝空間而延伸到走廊，有些與其他作品交疊，有些甚至與其他作品融合在一起。由於沒有邊界，這些沉浸式作品讓人與人之間的界限處於不斷流動變化的狀態中。參觀者可以親身進入和探索這些作品，也可以在其中體驗與其他參觀者的互動。這是全新的互動式數位藝術體驗，在世界其他任何地方都沒有類似的場景。

森大廈和teamLab的最終希望是他們獨特的數位藝術博物館能夠擴大東京的文化互動，並在這座大都市邁向2020年以及更長遠的未來之際提升它的魅力。

附錄

森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館（1萬平方公尺，5大區域）

1: 沒有邊界的世界(Borderless World)

人們透過自己的身體理解和認識世界，自由行動，並與他人建立聯繫和關係。因此身體有它自己的時間感。在大腦中，不同想法之間的界限是模糊的，導致它們相互影響，有時還相互混合。

teamLab無邊界博物館是形成無邊界世界的一組藝術品。這些藝術品可自由移出房間，與人建立聯繫和關係，與其他作品交流、相互影響且有時會混合在一起，並且具有與人體相同的時間概念。

人們會在這個藝術世界中失去自我。這些無邊界作品會隨著人們的出現而發生變化。當我們沉浸並融合到這個統一的世界中時，我們會體驗到人與人之間的連續性，以及超越人與世界之間界限的一種新關係。

2: teamLab運動森林(teamLab Athletics Forest)

teamLab運動森林是新的「創意體能空間」，它可促進大腦海馬體的生長以訓練空間識別能力。其設計理念是透過身體理解世界和以三維方式思考世界。在這個具有挑戰性的複雜三度空間中，您的身體將沉浸在互動世界中。

3: 未來遊樂園(Future Park)

學習和玩樂！未來遊樂園是一項教育專案和共同創作（合作創作）的實驗場。

4: 燈之森林(Forest of Lamps)

當人在一盞燈前靜止站立時，它會發出強光和共鳴似的顏色。光線以這盞燈為起點，射向離它最近的兩盞燈。這兩盞最近的燈所發出的光將相同的顏色傳給其它的燈，這樣一盞接一盞，連續不斷地接力傳播。燈總是以一次強光方式作為回應並傳遞到附近的燈，直到所有的燈都亮一次，然後回到第一盞燈。與人互動的燈光分成兩路，分別透過所有的燈而各自形成一條光線路，最後在作為起點的第一盞燈匯合。

5: EN TEA茶室

讓茶和花在茶杯裡綻放。只要有茶，花就會一直盛開。碗裡的茶變成無限的世界，其中的花朵持續綻放。您可在無限擴張的世界中品茶。

營運商負責人致辭

森大廈株式會社總裁兼執行長Shingo Tsuji

東京必須不斷加強其魅力以吸引來自世界各地的人、財、物和資訊。根據最近的全球城市實力指數(Global Power City Index)和森大廈智庫——森紀念財團(Mori Memorial Foundation)公佈的年度報告，東京在經濟、環境和宜居等方面名列前茅，但缺乏藝術和文化互動。

森大廈的城市發展措施融合了多樣化的城市功能。我們的第一個重要城市文化發展專案——位於ARK Hills內的三得利音樂廳，自1986年開放以來舉辦了大量的文化活動。我們對當代藝術成長和演進的支持還包括森美術館(Mori Art Museum)。我們認為現代藝術很重要，因為它反映了我們現在生活的時代。現在我們有了數位藝術，這是當今科技快速發展而造就的尖端現代藝術。

森大廈也在城市發展計畫中積極提供教育機會。森大廈每年為大約2萬名兒童提供藝術和學習機會，如每年主要在六本木之丘(Roppongi Hills)舉辦的兒童工作坊。孩子們需要在真實世界中的積極主動、高維學習，但他們在課堂上接受的卻是被動的二維教育。如果孩子們能夠經由探索我們的數位藝術世界來學習如何以更高維的方式掌握事物並擴大他們的想像力，我們將會十分欣慰。

在東京迎接振奮人心的2020年之際，我們希望每個人都能享受我們的第一座也是唯一一座此類博物館——由teamLab和森大廈合作創建之前所未有的數位藝術世界。

teamLab創辦人Toshiyuki Inoko

數位藝術已從材料物質的限制中解放出來。透過實體媒介融合到藝術作品中的感受和想法，現在可以透過經驗直接傳遞給人們（參觀者）。

與實質材料不同，人們在這裡可以自由活動他們的身體，與他人建立聯繫和關係，並透過他們的身體來認識世界。身體有時間的概念，而頭腦中不同想法之間的界限是模糊的，它們之間相互影響並且有時混合在一起。

如果藝術家能直接將想法和感受帶進人們的體驗中，藝術品也可以自由移動，與人建立聯繫和關係，並且擁有與人體相同的時間概念。藝術品可以跨越界限，相互影響，有時彼此混合在一起。藉由這種方式，藝術家、人和藝術品之間的所有界限都消失了，這就是teamLab無邊界博物館所創建的世界。

當人們在teamLab無邊界博物館內自由行走時，他們會消融在這個藝術世界中。無邊界的藝術作品可根據人的出現而變化，當我們沉浸和融入這個統一的世界時，就可以探索超越人與人和人與世界之間界限的新關係。

森大廈數位藝術博物館：teamLab無邊界 地點： 台場多彩城(Palette Town, Odaiba) 地址： 1-3-8 Aomi, Koto-ku, Tokyo 使用面積： 約1萬平方公尺 開幕日期： 2018年6月21日（週四） 開放時間： 週一至週四上午11點至晚上7點（開幕紀念期間*至晚上9點） 週五和國定假日前一天上午11點至晚上9點（晚上10點*） 週六上午10點至晚上9點（晚上10點*） 週日和國定假日上午10點至晚上7點（晚上8點*） *開幕紀念期間為2018年6月21日（週四）至8月31日（週五） - 閉館前一小時禁止入場。 - 開放時間可能因季節而變動。請查看網站以獲取更多資訊。 閉館日期： 每個月的第二和第四個週二 門票價格： 成人和高中生/大學生：3,200日圓（含稅） 兒童（4歲至初中生）：1,000日圓（含稅） *2018年6月21日（週四）至7月31日（週二）的開幕紀念期間門票折扣價格為2,400日圓 - 預售門票以正常價格出售，參觀日期是固定的。 - 每日門票數量有限，售罄則不再接納訪客。請查看網站以獲取更多資訊。 - EN TEA茶室（咖啡廳）須另行付費。 - 初中生或年幼兒童須與監護人同行。 售票時間： 自2018年6月7日（週四）起 售票點： 博物館官方網站(https://www.teamlab.art/e/borderless/)、羅森票務(Lawson)和Seven票務 主辦者： 森大廈和teamLab有限責任合夥企業（為經營博物館而設立） 官方網站： https://www.teamlab.art/e/borderless/ 預告片： https://youtu.be/y3quanO4bKw

關於森大廈株式會社

森大廈是一家創新的城市地產開發商，總部位於東京。公司秉持其獨特的「垂直花園城市」理念，即打造集商業、教育、休閒和居住於一體的摩天大樓，創建和營造安全、永續、大都會式的城市中心，充分發揮城市的集聚效應。這一理念被應用於公司眾多一流的專案，包括東京方舟之丘(ARK Hills)、六本木之丘(Roppongi Hills)和虎之門之丘(Toranomon Hills)，以及上海環球金融中心。森大廈還從事房地產租賃、專案管理和顧問業務。請造訪www.mori.co.jp/en

關於teamLab

teamLab(f. 2001)是由跨領域的超級科技專家組成的藝術團體，其合作作業模式旨在探索藝術、科學、科技、設計和自然世界的融匯點。teamLab團隊由藝術家、程式設計師、工程師、CG動畫師、數學家和建築師等各類專業人士組成。

teamLab的目標是透過藝術探索人與自然和個人與世界的新關係。數位科技讓藝術能夠將藝術從物質中解放出來並且超越實物界限。teamLab認為人與自然和個人與世界之間沒有界限；你中有我，我中有你。一切都在漫長、脆弱卻又不可思議、無盡的生命延續中存在著。

teamLab已成為全球眾多場館展覽的主題，其中包括：已接待了逾47萬名參觀者的《teamLab舞動！藝術展及學習！未來の遊園地》(teamLab Dance! Art Exhibition and Learn and Play! teamLab Future Park)；2015年米蘭世博會日本館；倫敦薩奇畫廊；巴黎家居裝飾展(Maison ＆ Objet)；台中國立臺灣美術館；吸引觀眾排隊5小時的數位藝術展DMM.PLANETS Art by teamLab；teamLab：矽谷動態數位空間和未來遊樂園(teamLab: Living Digital Space and Future Parks, Silicon Valley)；新加坡藝術科學博物館等等。teamLab正在進行的展覽：巴黎Au-delà des limites at La Villette展，至2018年9月9日結束。僅數位形式的博物館東京森大廈teamLab無邊界數位藝術博物館，2018年6月21日開幕。在日本佐賀舉行的展覽teamLab：A Forest Where Gods Live at Mifuneyama Rakuen，2018年7月20日開始。

teamLab的作品已被下列機構永久收藏：雪梨新南威爾斯美術館、阿德萊德南澳藝術館、舊金山亞洲藝術博物館、紐約亞洲協會博物館、伊斯坦堡布魯桑當代藝術收藏(Borusan Contemporary Art Collection)以及墨爾本維多利亞國家美術館。

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