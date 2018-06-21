森大厦和teamLab前所未见的数字艺术博物馆开门迎客

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的城市景观开发商森大厦株式会社(Mori Building Co., Ltd)和世界领先的数字艺术团体teamLab宣布，由双方共同创建和运营的史无前例的数字艺术博物馆——“森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆”今天开馆。

该数字艺术博物馆拥有大约50件互动艺术作品，其中部分为全新作品，共分为5大区域，总面积约1万平方米。这些互动艺术作品之间没有相互分隔的边界。有些超出了其安装空间而伸到了走廊，有些与其他作品交叠，有些甚至与其他作品融合在一起。由于没有边界，这些沉浸式作品让人与人之间的界限处于不断流动变化的状态中。参观者可以自身进入和探索这些作品，也可以在其中体验与其他参观者的互动。这是一种全新的交互式数字艺术体验，在世界其他任何地方都没有类似的场景。

森大厦和teamLab的最终希望是他们独特的数字艺术博物馆能够增进东京的文化交流，在这座大都市走向2020年以及更长远的未来之际提升它的魅力。

附录

森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆（1万平方米，5个区）

1: 没有边界的世界(Borderless World)

人们通过自己的身体理解和认识世界，自由行动，并与他人建立联系和关系。因此身体有它自己的时间感。在大脑中，不同想法之间的界限是模糊的，导致它们相互影响，有时还相互混淆。

teamLab无边界博物馆是构造无边界世界的一组艺术品。这些艺术品可自由走出房间，与人建立联系和关系，与其他作品交流，相互影响且有时会混合在一起，并且具有与人体相同的时间概念。

人们会在这个艺术世界中失去自我。这些无边界作品会随着人们的出现而发生变化。当我们沉浸并融合到这个统一的世界中时，我们会体验到人与人之间的连续性，以及超越人与世界之间界限的一种新关系。

2: teamLab运动森林(teamLab Athletics Forest)

teamLab运动森林是一个新的“创造性物理空间”，它通过促进大脑海马的生长来训练空间识别能力。其设计理念是通过身体理解世界和以三维方式思考世界。在这个具有挑战性的复杂三维空间中，您的身体将浸入一个互动的世界中。

3: 未来游乐园(Future Park)

学习和玩乐！未来乐园是一个教育项目和共同创作（合作创作）的实验场。

4: 灯之森林(Forest of Lamps)

当人在一盏灯跟前静止站立时，它会发出一道强光和一种共鸣似的颜色。光线以这盏灯为起点，射向离它最近的两盏灯。这两盏最近的灯所发出的光将相同的颜色传给其它灯，这样一盏接一盏，连续不断地接力传播。灯总是以一次强光方式作为回应并传递到附近的灯，直到所有的灯都亮一次，然后回到第一盏灯。与人交互的灯光分成两路，分别通过所有的灯而各自形成一条光路，最后在作为起点的第一盏灯汇合。

5: EN TEA茶室

让茶和花在茶杯里绽放。只要有茶，花就会一直盛开。碗里的茶变成了一个无限的世界，其中的花朵持续绽放。您可在无限扩张的世界中品茶。

运营商负责人致辞

森大厦株式会社总裁兼首席执行官Shingo Tsuji

东京必须不断增强其魅力以吸引来自世界各地的人、财、物和信息。根据最近的全球城市实力指数(Global Power City Index)和森大厦智库——森纪念财团(Mori Memorial Foundation)发布的年度报告，东京在经济、环境和宜居等方面的排名非常靠前，但缺乏艺术和文化互动。

森大厦的城市发展举措融合了多样化的城市功能。我们的第一个重要城市文化发展项目——位于ARK Hills内的三得利音乐厅自1986年开放以来举办了大量的文化活动。森美术馆(Mori Art Museum)也是我们支持当代艺术发展和进步的体现。我们认为现代艺术很重要，因为它反映了我们现在生活的时代。现在我们有了数字艺术，这是当前技术的快速发展而造就的尖端现代艺术。

森大厦也在城市发展计划中积极提供教育机会。森大厦每年为大约2万名儿童提供艺术和学习机会，如每年主要在六本木新城开展的儿童工作坊。孩子们需要在现实世界中进行积极主动的高维度学习，但他们在课堂上接受的却是被动的二维教育。如果孩子们能够通过探索我们的数字艺术世界来学习如何更高维度地掌握事物并扩大他们的想象力，我们将会十分欣慰。

在东京迎接激动人心的2020年之际，我们希望每个人都能享受我们的第一座也是唯一一座此类博物馆——由teamLab和森大厦合作创建的前所未有的数字艺术世界。

teamLab创始人Toshiyuki Inoko

数字艺术已从物质实体的限制中解放出来。通过物理媒介融合到艺术作品中的感受和想法现在可以通过经验直接传递给人们（参观者）。

与物质材料不同，人们在这里可以自由活动他们的身体，与他人建立联系和关系，并通过他们的身体来认识世界。身体有一个时间的概念，而头脑中不同想法之间的界限是模糊的，它们之间相互影响并且有时混淆在一起。

如果艺术家能直接将想法和感受带进人们的体验中，那么他也可以让艺术品自由地移动，与人建立联系和关系，并且拥有与人体相同的时间概念。艺术品可以跨越界限，相互影响，有时彼此混淆在一起。藉由这种方式，艺术家、人和艺术品之间的所有界限都消失了，这就是teamLab无边界博物馆所创建的世界。

当人们在teamLab无边界博物馆内自由行走时，他们会消融在这个艺术世界中。无边界的艺术作品可根据人的出现而变化，当我们沉浸和融入这个统一的世界时，我们就可以探索一种超越人与人和人与世界之间界限的新关系。

森大厦数字艺术博物馆：teamLab无边界 地点： 御台场五彩城(Palette Town, Odaiba) 地址： 1-3-8 Aomi, Koto-ku, Tokyo 使用面积： 约1万平方米 开馆日期： 2018年6月21日（周四） 开放时间： 周一至周四上午11点至晚上7点（开馆纪念期间*至晚上9点） 周五和节假日前一天上午11点至晚上9点（晚上10点*） 周六上午10点至晚上9点（晚上10点*） 周日和节假日上午10点至晚上7点（晚上8点*） *开馆纪念期间为2018年6月21日（周四）至8月31日（周五） - 闭馆前一小时禁止入场。 - 开放时间可能因季节而改变。请查看网站以获取更多信息。 闭馆日期： 每个月的第二和第四个周二 门票价格： 成人和高中/大学生：3,200日元（含税） 儿童（4岁至初中生）：1,000日元（含税） *2018年6月21日（周四）至7月31日（周二）的开馆纪念期间折扣价格为2,400日元 - 预售门票以正常价格出售，其参观日期是固定的。 - 每日门票数量有限，售罄则不再接客。请查看网站以获取更多信息。 - EN TEA茶室（咖啡厅）须另行付费。 - 初中生以下或年少儿童须与监护人通行。 售票时间： 自2018年6月7日（周四）起 售票网点： 博物馆官方网站(https://www.teamlab.art/e/borderless/)、罗森票务(Lawson)和Seven票务 主办方： 森大厦和teamLab有限责任合伙企业（为经营博物馆而设立） 官方网站： https://www.teamlab.art/e/borderless/ 预告片视频： https://youtu.be/y3quanO4bKw

关于森大厦株式会社

森大厦是一家创新的城市地产开发商，总部位于东京。公司秉持其独特的“垂直花园城市”理念，即打造集商业、教育、休闲和居住于一体的摩天大楼，通过创建和营造安全、可持续、海纳百川的城市中心，充分发挥城市的集聚效应。这一理念被应用于公司众多一流的项目，包括东京方舟之丘、六本木新城和虎之门之丘，以及上海环球金融中心。森大厦还从事房地产租赁、项目管理和咨询业务。请访问www.mori.co.jp/en

关于teamLab

teamLab(f. 2001)是一个由跨学科的超级技术专家组成的艺术团体，其合作实践旨在探索艺术、科学、技术、设计和自然世界的融汇点。teamLab团队由艺术家、程序员、工程师、CG动画师、数学家和建筑师等各类专业人士组成。

teamLab的目标是通过艺术探索人与自然和个人与世界的新关系。数字技术让艺术能够将艺术从物质中解放出来并且超越实物界限。teamLab认为人与自然和个人与世界之间没有界限；你中有我，我中有你。一切都在漫长、脆弱却又不可思议的无尽的生命延续中存在着。

teamLab已成为全球众多场馆展览的主题，其中包括：已接待了逾47万名参观者的teamLab舞蹈！艺术展览、学习和玩耍！teamLab未来公园；2015年米兰世博会日本馆；伦敦萨奇画廊；巴黎家居装饰展(Maison ＆ Objet)；台中国立台湾美术馆；吸引观众排队5小时的数字艺术展DMM.PLANETS Art by teamLab；teamLab：硅谷生活数字空间和未来公园；新加坡艺术科学博物馆；等等。teamLab正在进行的展览：巴黎Au-delà des limites at La Villette展，至2018年9月9日结束。仅数字形式的博物馆东京森大厦teamLab无边界数字艺术博物馆，2018年6月21日开馆。日本佐贺teamLab展览：A Forest Where Gods Live at Mifuneyama Rakuen，2018年7月20日开始。

teamLab的作品已被如下机构永久收藏：悉尼新南威尔士美术馆、阿德莱德南澳大利亚艺术馆、旧金山亚洲艺术博物馆、纽约亚洲协会博物馆、伊斯坦布尔布鲁桑当代艺术收藏(Borusan Contemporary Art Collection)以及墨尔本维多利亚国家美术馆。

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