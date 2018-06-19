恩坦華產品集團的革命性縫合程序榮獲最高創新獎

密西根州特洛伊市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的汽車工程元件和系統一級供應商恩坦華產品集團(Inteva Products, LLC)於6月13日在荷蘭海牙獲得由歐洲汽車供應商協會(CLEPA)頒發的2018年創新獎的最高獎項。

恩坦華的得獎技術是用於汽車內裝機器人縫合的新型即時掃描程序。這項創新技術將用於2019年上市的Chevrolet Silverado和GMC Sierra貨卡車儀表板的生產。

新程序可以在材料縫合之時，對機器人縫合設備的程式路徑進行「即時」掃描和即時調整。這種方法將雷射在汽車製造中的領先優勢和恩坦華獨特的機器人縫合技術結合起來。這一進步可將縫合表面的平均週期時間縮短約20-30％。

與德勤合作舉辦的2018年CLEPA創新獎涵蓋環境、安全、連線性與自動化和合作類的卓越汽車創新技術。恩坦華與客戶通用汽車榮獲「合作」類獎項。

恩坦華產品集團執行長兼總裁Lon Offenbacher表示：「我們很榮幸獲得這一榮譽。即時掃描的創新技術是恩坦華和客戶通用汽車富有才幹的員工之間真正努力合作的成果，所以我們對於獲得『合作』類的獎項感到特別榮幸。」

關於恩坦華產品集團

恩坦華產品集團(Inteva Products, LLC)是全球首屈一指的汽車零組件供應商，致力於為汽車製造商提供創新、可靠、環保的產品，協助提高汽車品質、安全性和性能。恩坦華在閉鎖系統、內裝系統、電機與電子系統以及天窗系統方面擁有全球工程、製造和客戶服務資源。恩坦華成立於2008年，現已發展為一級供應商，專注於獲致永續的全球成長、提供優良的客戶服務並推動創新。創新型解決方案以及利用應用技術推動以價值為基礎的解決方案為恩坦華的創立奠定基礎。恩坦華在全球擁有超過12,000名員工，公司總部位於美國密西根州特洛伊。如欲瞭解公司未來動態，敬請瀏覽恩坦華產品網站或公司的Facebook、LinkedIn和Twitter頁面。

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