恩坦华产品集团的革命性缝合工艺荣获最高创新奖

密歇根州特洛伊市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的汽车工程组件和系统的一级供应商恩坦华产品集团(Inteva Products, LLC)于6月13日在荷兰海牙获得了由欧洲汽车供应商协会(CLEPA)颁发的2018年创新奖的最高奖项。

恩坦华的获奖技术是用于汽车内饰机器人缝合的新型实时扫描工艺。这项创新技术将用于2019年上市的雪佛兰索罗德(Chevrolet Silverado)和通用西拉(GMC Sierra)皮卡车仪表板的生产。

新工艺可以在材料缝合之时，对机器人缝合设备的程序路径进行“实时”扫描和即时调整。这种方法将激光在汽车制造中的领先优势和恩坦华独特的机器人缝合技术结合了起来。这一进步可将缝合表面的平均周期时间缩短约20-30％。

与德勤合作组织的2018年CLEPA创新奖涵盖环境、安全、连接性与自动化和合作类的卓越汽车创新技术。恩坦华与客户通用汽车荣获了“合作”类奖项。

恩坦华产品集团首席执行官兼总裁Lon Offenbacher表示：“我们很荣幸获得这一荣誉。实时扫描的创新技术是恩坦华和客户通用汽车富有才干的员工相互之间真正努力合作的成果，所以我们对于获得‘合作’类的奖项感到特别荣幸。”

关于恩坦华产品集团

恩坦华产品集团(Inteva Products, LLC)是全球领先的汽车零部件供应商，致力于为汽车制造商提供创新、可靠、环保的产品，帮助提高汽车质量、安全性和性能。恩坦华在闭锁系统、内饰系统、电机与电子系统以及天窗系统方面拥有全球工程、制造和客户服务资源。恩坦华成立于2008年，现已发展成为一家一级供应商，专注于实现可持续的全球增长、提供优良的客户服务并推动创新。创新型解决方案以及利用应用技术推动以价值为基础的解决方案为恩坦华的创立奠定基础。恩坦华在全球拥有超过12,000名员工，公司总部位于美国密歇根州特洛伊。如欲了解公司未来新闻，敬请访问恩坦华产品网站或公司的Facebook、LinkedIn和Twitter页面。

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