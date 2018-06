Norsk Titanium bereikt mijlpaal in productie VS

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--Norsk Titanium (NTi), ’s werelds eerste door de FAA goedgekeurde leverancier van voor de luchtvaart geschikte, additief vervaardigde titaniumcomponenten, heeft vandaag een belangrijke mijlpaal in gekwalificeerde productie bereikt. De fabriek van NTI in Plattsburgh, de New York Development and Qualification Center (PDQC), is op 1 mei officieel toegevoegd aan de lijst met gekwalificeerde producten (QPL/Qualified Producers List) van Boeing en is op 15 mei begonnen met de gekwalificeerde productie van het eerste onderdeel onder het Boeing-contract. Deze mijlpaal is een hoogtepunt van de recente bedrijfssuccessen, inclusief certificatie volgens AS9100D en in oktober 2017 de inzegening van PDQC door de gouverneur van New York, Andrew Cuomo.

“We zijn ontzettend trots op productie bij onze Plattsburgh, New York, omdat dit een voortzetting is van het succes van Norsk Titanium en de staat New York”, zegt Chief Operating Officer Tamara Morytko van NTi. “Het verkrijgen van deze kwalificatie van Boeing, waardoor nu wereldwijd twee locaties van NTi gekwalificeerd zijn, is een blijk van vertrouwen in onze service, kwaliteit en vernieuwende RPD™-technologie.”

PDQC, dat momenteel ruimte biedt aan negen van de gepatenteerde Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) titanium afdrukmachines, is het product van een samenwerkingsverband tussen NTi en de staat New York, evenals de vooruitgang van de technologie afkomstig uit Noorwegen. De Noorse faciliteit, het technische en technologische centrum, blijft gebruik maken van gekwalificeerde en goedgekeurde RPD™-machines. PDQC zal luchtvaartcomponenten producten voor Boeing en andere luchtvaartfabrikanten produceren.

“De doorlopende uitbreiding van de productie en faciliteiten van Norsk Titanium zullen de geavanceerde productiesector van North Country ondersteunen en de toenemende vraag naar hun producten is goed nieuws voor de lokale economie”, zei Empire State Development President, CEO & Commissioner Howard Zemsky. “Het NTi-team blijft zich houden aan haar commitment op dit gebied en wij verwachten dat de groei zich in de toekomst blijft voortzetten.”

In 2017 jaar kondigde Norsk zijn eerste productieorder aan van Boeing Commercial Airplanes voor de productie van 3D-geprinte structurele titaniumcomponenten voor de 787 Dreamliner. Deze afgelopen zomer heeft Norsk een uitbreiding van 60 procent van de PDQC-faciliteit aangekondigd. Deze faciliteit bevindt zich op minder dan een kilometer van de toekomstige locatie van het Norsk Titanium Production Center.

Titanium 3D-printen is in de afgelopen jaren gegroeid, maar Norsk heeft baanbrekende technologie ontwikkeld die het naar een hoger niveau tilt. Het gepatenteerde RPD™-proces van Norsk maakt gebruikt van titaniumdraad met plasmatoortsen voor het printen van titanium structurele componenten op industriële schaal. RPD™ heeft laten zien dat het kan worden gebruikt voor het produceren van grote structurele onderdelen van meer dan 45 kilo (100 lbs). RPD™ is ook 50-100 keer sneller dan systemen op poederbasis en gebruikt 25-50% minder titanium dan huidige smeedprocessen. Deze technologie kan worden toegepast in luchtvaart, vervoer, olie en gas, en maritiem.

Bezoek norsktitanium.com voor meer informatie over NTi. Norsk Titanium zal de RPD™-technologie bij de volgende Farnborough International Airshow 2018, juli 16-20, demonstreren.

Over Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS is 's werelds toonaangevende leverancier van luchtvaartwaardige, met additieven geproduceerde, structurele titaniumcomponenten. Het bedrijf is vooraanstaand in de luchtvaartindustrie door zijn gepatenteerde Rapid Plasma Deposition™ (RPD™)-proces dat titaniumdraad omzet in complexe componenten die geschikt zijn voor structurele en veiligheidskritieke toepassingen. Norsk Titanium is een preferente leverancier van Boeing en heeft zich toegewijd tot het verlagen van de kosten van vliegtuigonderdelen en straalmotoren voor 's werelds eersteklas luchtvaartfabrikanten. RPD™ is het eerste FAA-goedgekeurde, 3D-geprinte, structurele titanium van de wereld, die een substantiële besparing op de doorlooptijd en kosten voor de luchtvaart, defensie, en commerciële klanten oplevert. www.norsktitanium.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.