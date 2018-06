AIX-EN-PROVENCE, France--(BUSINESS WIRE)--Inside Secure (Parijs:INSD), in het hart van de beveiligingsoplossingen voor mobiele en gekoppelde apparaten, kondigde aan een overeenkomst te hebben gesloten met Hangzhou NationalChip Science and Technology Co., Ltd, een toonaangevende innovator en ontwikkelaar van SoC’s (system-on-chip), om Inside Secure’s veilige verstrekkende oplossingen te gebruiken om een stevige beveiliging in haar producten in te bouwen tijdens het chip-productieproces.

Veilige bevoorrading wordt erkend als een cruciale bouwsteen voor de basisbeveiliging in diverse markten, waaronder de auto-industrie, entertainment, IoT, mobiele telefonie en televisie. De beveiliging van apparaten of eindproducten kan waardeloos zijn als hun identiteit en cryptografische sleutels gecompromitteerd worden tijdens de productie.

