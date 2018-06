Norsk Titanium marque une étape importante dans la production aux États-Unis

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--Norsk Titanium (NTi), le premier fournisseur au monde de composants structurels en titane de qualité aérospatiale, fabriqués avec des additifs et certifié par la FAA, a annoncé aujourd’hui une étape importante dans la production qualifiée. Le site du Centre de développement et de certification de Plattsburgh (Plattsburgh Development and Qualification Center, PDQC) de NTi, dans l’État de New York, a été officiellement ajouté à la liste des producteurs qualifiés de Boeing (Qualified Producers List, QPL) le 1er mai, et a démarré sa production qualifiée le 15 mai en fabriquant sa première pièce dans le cadre du contrat avec Boeing. Ce jalon marque l’aboutissement des récents succès de l’entreprise, avec notamment la certification dans le cadre de l’AS9100D et l’inauguration du PDQC en octobre 2017 par le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

« Nous sommes extrêmement fiers de nos opérations de production de Plattsburgh dans l’État de New York, qui posent un nouveau jalon dans le succès continu de Norsk Titanium et de l’État de New York », a déclaré la directrice des opérations de NTi, Tamara Morytko. « L’obtention de cette qualification par Boeing, qui homologue désormais la production de deux sites NTi dans le monde, est un véritable vote de confiance envers notre technologie RPD™ révolutionnaire, nos services et la qualité fournis. »

PDQC, qui abrite actuellement neuf machines d’impression des pièces en titane, dotées de la technologie Rapid Plasma Deposition™ (RPD™), exclusive de NTi, est le fruit du partenariat entre NTi et l’État de New York, et des progrès de la technologie mise au point en Norvège. Le Centre d’ingénierie et de technologie, norvégien continue d’exploiter des machines RPD™ homologuées et approuvées. PDQC produira des composants aérospatiaux pour Boeing et d’autres producteurs du secteur aéronautique.

« L’expansion continue dans la production ainsi que les installations de Norsk Titanium sont une excellente nouvelle pour le secteur de fabrication de pointe du North Country et l’économie locale », a déclaré le président-directeur général de Empire State Development et Commissionnaire Howard Zemsky. « L’équipe NTi continuera d’honorer ses engagements dans ce domaine, et nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance à l’avenir. »

En 2017, Norsk a annoncé sa première commande de production de la part de Boeing Commercial Airplanes pour la fabrication de composants structurels en titane, imprimés en 3D pour le Boeing 787 Dreamliner. L’été dernier, Norsk avait annoncé une expansion de 60 % du PDQC, lequel est situé à moins d’un demi-mille du futur site du Norsk Titanium Production Center.

Alors que l’impression 3D en titane s’est développée au fil des années, Norsk a su développer une technologie révolutionnaire qui l’a amenée au niveau supérieur. Le processus exclusif de Norsk, baptisé RPD™, se sert de fil de titane et de torches à plasma pour imprimer des composants structurels en titane, à l’échelle industrielle. Le processus RPD™ a démontré qu’il pouvait être utilisé pour produire de grandes pièces structurelles pesant plus de 100 lb. RPD™ est également 50 à 100 fois plus rapide que les systèmes à base de poudre, et utilise 25 à 50 % de titane en moins, comparé aux processus de façonnage déjà existants. Cette technologie est applicable à l’aviation, à l’industrie spatiale, aux transports, à l’industrie du pétrole et du gaz, et au secteur maritime.

Pour de plus amples renseignements sur NTi, consultez le site norsktitanium.com. Norsk Titanium exposera sa technologie RPD™ au prochain Salon aérien international de Farnborough, du 16 au 20 juillet 2018.

À propos de Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS est un fournisseur pionnier mondial de composants structurels en titane, de qualité aérospatiale, fabriqués de manière additive. La société se distingue dans l’industrie de l’aviation par son processus Rapid Plasma Deposition™ (RPD™) breveté qui transforme le fil de titane en composants complexes adaptés à des applications structurelles, et essentiels pour la sécurité. Norsk Titanium est un fournisseur de niveau 1 de Boeing, qui s’est engagé à réduire les coûts des aérostructures et des moteurs à réaction pour les principaux fabricants aérospatiaux du monde. RPD™ est le premier titane structuré imprimé en 3D certifié par la FAA, offrant des avantages substantiels en termes de délais de fabrication et d’économies de coûts pour les clients travaillant dans les secteurs de l’aérospatiale, de la défense et des affaires. www.norsktitanium.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.