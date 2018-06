P&G Avança na Mudança Sistêmica quanto à Igualdade de Gênero em Publicidade no Festival de Criatividade Cannes Lions 2018

CANNES, França--(BUSINESS WIRE)--A Procter & Gamble Company (NYSE: PG) anunciou hoje seu compromisso quanto à igualdade de gênero mediante uma série de novas ações, compromissos e parcerias a fim de aumentar a diversidade em toda a cadeia criativa de produção e distribuição, levando a retratos mais precisos e positivos de mulheres na área de publicidade e mídia, além de conduzir ao crescimento e bem social.

Mulheres são retratadas de maneira imprecisa ou negativa em 29% dos anúncios e programas de mídia*, sendo que elas continuam a ser sub-representadas atrás das câmeras: apenas 32% dos diretores de marketing, 33% dos diretores de criação e meros 10% dos diretores comerciais são mulheres. Estas questões persistem a despeito da evidência que anúncios de igualdade de gênero alcançam 10% mais confiança e 26% mais crescimento de vendas*.

Para enfrentar estas questões, a P&G chamou a uma ambição de atingir 100% de retratos precisos e positivos de mulheres na área de publicidade e mídia, apoiada pela igual representação de mulheres e homens na cadeia criativa de produção e distribuição. A P&G está conduzindo um conjunto abrangente de ações ao fazer sua parte em construir, estimular e conectar uma sequência de diversos talentos femininos em oportunidades de publicidade, mídia e conteúdo como uma solução sistêmica. Reconhecendo a importância da total participação da indústria, a empresa está trabalhando com o movimento #SeeHer da Associação Nacional de Anunciantes (ANA) e outras iniciativas industriais, incluindo a Aliança de Mulheres sem Estereótipo das Nações Unidas, a fim de convidar outros anunciantes, agências e desenvolvedores de conteúdo a conduzir mudanças mediante o ecossistema comercial.

"Uma vez que as maiores mentes criativas do mundo irão se reunir para comemorar a criatividade, estamos comprometidos em fazer nossa parte com ações significativas para avançar na igualdade de gênero em publicidade, mídia e linha de frente criativa nos próximos cinco anos", disse Marc Pritchard, diretor de marcas na Procter & Gamble. "Sabemos também que nenhuma empresa pode fazer isto sozinha e sendo assim, esperamos inspirar outros a serem agentes de mudança para acelerar este momento."

Como parte do compromisso, a P&G anunciou parcerias com líderes da indústria conduzindo a igual representação e retratos positivos de mulheres na mídia:

The Queen Collective : indicada ao Oscar e vencedora de um Globo de Ouro, Emmy e prêmio SAG, Queen Latifah, junto com sua Unidade de Aromas da Empresa de Produção e a Queen Collective visam acelerar a igualdade de gênero e racial atrás das câmeras. Ao criar a distribuição para filmes produzidos por diversas diretoras, Queen Latifah baseia seu histórico de limites desafiadores em música, cinema e outros empreendimentos artísticos. Inicialmente, a iniciativa dará a luz verde a dois filmes produzidos por diretoras através de uma importante parceria de distribuição. Em 2016, as mulheres compreendiam apenas 4% dos diretores trabalhando em 250 filmes campeões de bilheteria. Isto cria desafios não apenas na filmagem, mas também na produção de outros meios como publicidade. A Queen Collective irá estimular as principais diretoras em uma parceria com a P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing e Tribeca Studios.

"A igualdade de gênero é boa para a sociedade e os negócios", disse Pritchard. "Algumas das marcas de melhor desempenho da P&G têm as campanhas de maior igualdade de gênero – Always Like a Girl, SKII Change Destiny, Olay Live Fearlessly… bem como Tide, Ariel, Dawn e Swiffer que mostram homens compartilhando a carga nas tarefas domésticas. É claro que promover a igualdade de gênero não é apenas uma força para o bem, mas também uma força para o crescimento."

"Tenho participado na indústria do entretenimento por décadas e sei que retratar mulheres - e especialmente mulheres negras - de modo sincero requer uma equipe diversa tanto na frente como atrás das câmeras. Quando temos mulheres de diversas origens atrás das câmeras, contamos histórias com percepções mais aguçadas e mais honestas que ressoam com mais profundidade com as pessoas", disse Queen Latifah.

"Em toda minha carreira, trabalhei em muitas salas de redação, contando muitos tipos de histórias. Minha missão para Katie Couric Media é conduzir uma equipe feminina em parceria com as marcas de liderança que compartilham nossos valores em desenvolver conteúdo significativo que irão ajudar as pessoas a navegar em nosso complicado mundo, promover o entendimento e enriquecer suas vidas", disse Katie Couric.

Sobre a P&G

A P&G atende a consumidores de todo o mundo com um dos mais fortes portfólios de marcas confiáveis, de qualidade e liderança, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G inclui operações em cerca de 70 países.

