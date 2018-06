Norsk Titanium erreicht Meilenstein in der US-Produktion

PLATTSBURGH, New York--(BUSINESS WIRE)--Norsk Titanium (NTi), der weltweit erste von der FAA zugelassene Anbieter von Strukturkomponenten aus Titan nach generativen Fertigungsverfahren für die Luft- und Raumfahrtindustrie, gab heute einen wichtigen Meilenstein in der qualifizierten Produktion bekannt. NTis Standort Plattsburgh, New York Development and Qualification Center (PDQC) wurde am 1. Mai offiziell in die Qualified Producers List (QPL) von Boeing aufgenommen und begann am 15. Mai mit der Herstellung seiner ersten Komponente im Rahmen des Auftrags von Boeing. Dieser Meilenstein ist ein Höhepunkt der jüngsten Unternehmenserfolge, darunter die Zertifizierung nach AS9100D und die Einweihung des PDQC durch den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo im Oktober 2017.

„Wir könnten nicht stolzer auf unsere Produktion in Plattsburgh, New York, sein, da sie erneut Anteil am weiteren Erfolg von Norsk Titanium und des Staates New York hat“, sagte Tamara Morytko, Chief Operating Officer von NTi. „Diese Qualifikation von Boeing zu erhalten, die nun zwei NTi-Standorte weltweit für die Produktion qualifiziert, ist ein echter Vertrauensbeweis in unseren Service, unsere Qualität und die bahnbrechenden RPD™-Technologie.“

Das PDQC, wo sich derzeit neun proprietäre Rapid Plasma Deposition™ (RPD™)-Maschinen von NTi befinden, ist das Ergebnis der Partnerschaft zwischen NTi und dem Staat New York sowie der Weiterentwicklung einer Technologie, die ihren Ursprung in Norwegen hat. Das norwegische Werk, das Engineering and Technology Center, betreibt weiterhin qualifizierte und zugelassene RPD™-Maschinen. Das PDQC wird in der Luft- und Raumfahrt eingesetzte Komponenten für Boeing und andere Fertigungsunternehmen der Branche produzieren.

„Der anhaltende Ausbau von Norsk Titanium im Bereich Produktion als auch die Erweiterung seiner Anlagen ist eine gute Nachricht für die lokale Wirtschaft und den fortschrittlichen Produktionssektor im North Country“, sagte der President, CEO und Commissioner von Empire State Development, Howard Zemsky. „Das Team von NTi wird seine Verpflichtungen in diesem Gebiet weiterhin erfüllen, und wir freuen uns auf ein anhaltendes Wachstum auch in der Zukunft.“

Im Jahr 2017 hatte Norsk über erste Auftragseingänge von Boeing Commercial Airplanes für die Herstellung von strukturellen, 3D-gedruckten Titankomponenten für den 787 Dreamliner berichtet. Im diesem Sommer gab Norsk eine 60%ige Erweiterung seiner PDQC-Anlage bekannt, die sich weniger als einen Kilometer vom Standort des zukünftigen Norsk Titanium Production Center entfernt befindet.

Während der Titan-3D-Druck im Lauf der Zeit gewachsen ist, hat Norsk die bahnbrechende Technologie entwickelt, mit der ein neuer Quantensprung möglich wird. Das proprietäre RPD™-Verfahren von Norsk verwendet Titandraht mit Plasmabrennern, um strukturelle Titankomponenten im industriellen Maßstab zu fertigen. RPD™ hat bewiesen, dass das Verfahren sich für die Herstellung großer struktureller Teile mit einem Gewicht von mehr als 100 lbs eignet. RPD™ ist zudem 50 bis 100 Mal schneller als pulverbasierte Systeme und verbraucht 25–50 % weniger Titan als die sonst üblichen Schmiedeverfahren. Diese Technologie eignet sich für die Luft- und Raumfahrt, den Fahrzeugbau, die Öl- und Gasbranche und den Schiffbau.

Weitere Informationen über NTi finden Sie unter norsktitanium.com. Norsk Titanium wird seine RPD™-Technologie auf der kommenden Farnborough International Airshow 2018 vom 16. bis 20. Juli präsentieren.

Über Norsk Titanium AS

Norsk Titanium AS ist der weltweit führende Zulieferer der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie von additiv gefertigten Titanstrukturbauteilen. Das Unternehmen hebt sich in der Luft- und Raumfahrtfahrtindustrie durch seinen patentierten Rapid Plasma Deposition™ (RPD™)-Prozess ab, bei dem Titandraht in komplexe Bauteile verwandelt wird, die für strukturelle und sicherheitskritische Anwendungen geeignet sind. Norsk Titanium ist ein Tier-1-Zulieferer für Boeing und engagiert sich für kostensparende Flugzeugkomponenten und Düsentriebwerke für die besten Flugzeughersteller der Welt. RPD™ ist das weltweit erste von der FAA zugelassene Strukturtitan in 3D-Druck, mit dem Kunden in den Bereichen Luftfahrt, Wehrtechnik und Gewerbe wesentliche Einsparungen bei Lieferzeiten und Kosten realisieren können. www.norsktitanium.com

