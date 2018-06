P&G zet systemische verandering voor gendergelijkheid voort in advertenties op Cannes Lions Festival of Creativity van 2018

CANNES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--De Procter & Gamble Company (NYSE: PG) heeft vandaag haar betrokkenheid bij de gelijkheid van mannen en vrouwen kracht bijgezet door middel van een reeks nieuwe acties, toezeggingen en partnerschappen om de diversiteit in de gehele creatieve toeleveringsketen te vergroten. Dit zal leiden tot een nauwkeuriger en positiever portret van vrouwen in reclame en media, en de groei en het sociaal welzijn stimuleren.

Vrouwen en meisjes worden onnauwkeurig of negatief geportretteerd in 29 procent van de advertenties en mediaprogramma's*, en vrouwen blijven ondervertegenwoordigd achter de camera: slechts 32 procent van Chief Marketing Officers, 33 procent van Chief Creative Officers en slechts 10 procent van Commercial Directors zijn vrouwen. Deze problemen blijven bestaan, ondanks het bewijs dat gendergelijkwaardige advertenties 10 procent beter presteren qua vertrouwen en 26 procent hoger qua omzetgroei*.

Om deze problemen aan te pakken heeft P&G opgeroepen tot een streven om 100% accurate en positieve portretten van vrouwen in advertenties en media te bereiken, ondersteund door een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de creatieve toeleveringsketen. P&G leidt een uitgebreide reeks acties om haar bijdrage te leveren aan het bouwen van een pijplijn van divers vrouwelijk talent en deze te versterken en verbinding te laten maken met mogelijkheden op het gebied van reclame, media en content als systemische oplossing. Het Bedrijf erkent het belang van de volledige deelname van de industrie en werkt samen met de Association of National Advertisers (ANA) #SeeHer-beweging en andere initiatieven van de industrie, waaronder de Women Unstereotype Alliance van de VN, om andere adverteerders, agentschappen en inhoudontwikkelaars uit te nodigen om veranderingen in het hele commerciële ecosysteem aan te sturen.

“Terwijl 's werelds grootste creatieve geesten samenkomen om creativiteit te vieren, zijn wij vastbesloten om in de komende vijf jaar ons steentje bij te dragen met zinvolle acties om de gendergelijkheid in reclame, media en de creatieve pijplijn te bevorderen,” aldus Marc Pritchard, Chief Brand Officer, Procter & Gamble. “We weten ook dat geen enkel bedrijf dit alleen kan doen, dus we hopen anderen te inspireren om veranderingsagenten te zijn om het momentum te versnellen.”

Als onderdeel van de verbintenis heeft P&G partnerschappen aangekondigd met sectorleiders die gelijke vertegenwoordiging en positieve portretten van vrouwen in de media bevorderen:

The Queen Collective : Oscargenomineerde en winnaar van een Golden Globe, Emmy en SAG Award, Queen Latifah, samen met haar productiebedrijf Flavor Unit en het Queen Collective, streven naar een snellere gender- en raciale gelijkheid achter de camera. Door de distributie voor films geproduceerd door diverse vrouwelijke regisseurs te verzorgen, bouwt Queen Latifah verder aan haar reputatie om de grenzen in muziek, films en andere artistieke inspanningen uit te dagen. Het initiatief zal in eerste instantie het groene licht geven voor twee films van vrouwelijke regisseurs via een belangrijke distributiepartner. In 2016 maakten vrouwen slechts vier procent uit van de regisseurs die werkten aan de 250 films met de grootste winst. Dit levert uitdagingen op, niet alleen in film, maar ook in de productie van andere media zoals reclame. The Queen Collective voedt de pijplijn van vrouwelijke regisseurs in een partnerschap met P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing en Tribeca Studios.

: Oscargenomineerde en winnaar van een Golden Globe, Emmy en SAG Award, Queen Latifah, samen met haar productiebedrijf Flavor Unit en het Queen Collective, streven naar een snellere gender- en raciale gelijkheid achter de camera. Door de distributie voor films geproduceerd door diverse vrouwelijke regisseurs te verzorgen, bouwt Queen Latifah verder aan haar reputatie om de grenzen in muziek, films en andere artistieke inspanningen uit te dagen. Het initiatief zal in eerste instantie het groene licht geven voor twee films van vrouwelijke regisseurs via een belangrijke distributiepartner. In 2016 maakten vrouwen slechts vier procent uit van de regisseurs die werkten aan de 250 films met de grootste winst. Dit levert uitdagingen op, niet alleen in film, maar ook in de productie van andere media zoals reclame. The Queen Collective voedt de pijplijn van vrouwelijke regisseurs in een partnerschap met P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing en Tribeca Studios. Katie Couric Media: de nieuwste onderneming van de bekroonde journalist zal sponsors van distributieplatforms laten samenwerken om slimme, doordachte content te creëren. Geïnspireerd door haar betrokkenheid bij de adviesraad van #SeeHer, een initiatief van de Association of National Advertisers, zal Couric een partnerschap aangaan met grote merken om samen te werken aan content die hun wederzijdse waarden en betrokkenheid bij belangrijke kwesties weerspiegelt. Katie Couric Media wordt geleid door een door vrouwen aangestuurd team om verhalen in verschillende formaten te produceren en te distribueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht en het bereik van het veranderende medialandschap, waaronder digitale series, documentaires, scriptprojecten, podcasts en live programmering op platforms die de doelgroepen die geïnteresseerd zijn in specifieke content het best bereiken.

de nieuwste onderneming van de bekroonde journalist zal sponsors van distributieplatforms laten samenwerken om slimme, doordachte content te creëren. Geïnspireerd door haar betrokkenheid bij de adviesraad van #SeeHer, een initiatief van de Association of National Advertisers, zal Couric een partnerschap aangaan met grote merken om samen te werken aan content die hun wederzijdse waarden en betrokkenheid bij belangrijke kwesties weerspiegelt. Katie Couric Media wordt geleid door een door vrouwen aangestuurd team om verhalen in verschillende formaten te produceren en te distribueren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kracht en het bereik van het veranderende medialandschap, waaronder digitale series, documentaires, scriptprojecten, podcasts en live programmering op platforms die de doelgroepen die geïnteresseerd zijn in specifieke content het best bereiken. Free The Bid : deze organisatie, opgericht door Alma Har'el als reactie op haar persoonlijke ervaring met het gebrek aan kansen voor vrouwelijke regisseurs in reclame, pleit voor gelijke kansen om te bieden op commerciële opdrachten in de reclame-industrie. P&G en haar merken maken de belofte om een vrouwelijke regisseur op te nemen in elk commercieel project waarop drie biedingen gedaan kunnen worden. Tegelijkertijd breidt de grootste agentschapspartner van P&G, Publicis Groupe, deze belofte uit tot al haar agentschappen en netwerken over de hele wereld. P&G heeft ook toegezegd om bij te dragen aan de uitbreiding van Free the Bid wereldwijd in de komende drie jaar in samenwerking met HP Inc., en om Publicis Groupe te helpen het aantal regisseurs van Free The Bid te verdubbelen en uit te breiden naar 20 landen.

deze organisatie, opgericht door Alma Har'el als reactie op haar persoonlijke ervaring met het gebrek aan kansen voor vrouwelijke regisseurs in reclame, pleit voor gelijke kansen om te bieden op commerciële opdrachten in de reclame-industrie. P&G en haar merken maken de belofte om een vrouwelijke regisseur op te nemen in elk commercieel project waarop drie biedingen gedaan kunnen worden. Tegelijkertijd breidt de grootste agentschapspartner van P&G, Publicis Groupe, deze belofte uit tot al haar agentschappen en netwerken over de hele wereld. P&G heeft ook toegezegd om bij te dragen aan de uitbreiding van Free the Bid wereldwijd in de komende drie jaar in samenwerking met HP Inc., en om Publicis Groupe te helpen het aantal regisseurs van Free The Bid te verdubbelen en uit te breiden naar 20 landen. #SheIsEqual Summit: om creatieve successen te delen en bredere actie voor gendergelijkheid te inspireren, zullen Global Citizen en P&G samenwerken en samen de eerste #SheIsEqual Summit organiseren op 28 september 2018 in New York tijdens de Algemene Vergaderingsweek van de VN. Het evenement brengt overheden, bedrijven uit de particuliere sector en beïnvloeders uit reclame, media en entertainment samen om hun visie te geven op gendergelijkheid, economische empowerment van vrouwen, onderwijs en belangenbehartiging voor meisjes door de lens van vertegenwoordiging van vrouwen in de media, marketing, technologie en entertainment. Madonna Badger, Glass Lion Jury President en See It Be It Chair, gaat een 'Creative Showcase' organiseren in samenwerking met Phillip Thomas, CEO van Cannes Lions, om het beste werk van de Glass Lions van 2018 en de nieuwe SDG Lions-wedstrijden dat op positieve wijze een gelijke wereld portretteert, te belichten en te vieren. Het ANA #SeeHer-initiatief zal sessies creëren waarin de rol wordt besproken die de media spelen in de samenleving en het belang van een accurate vertegenwoordiging van vrouwen en meisjes in entertainment.

“Gendergelijkheid is goed voor de samenleving en het bedrijfsleven,” stelt Pritchard. “Een aantal van P&G's best presterende merken hebben de meest gendergelijkwaardige campagnes – Like a Girl van Always, Change Destiny van SKII, Live Fearlessly van Olay… evenals Tide, Ariel, Dawn en Swiffer die laten zien hoe mannen de last delen bij huishoudelijke klusjes. Het is duidelijk dat het bevorderen van gendergelijkheid niet alleen een kracht voor het goede is, het is ook een kracht voor groei.”

“Ik ben al decennia actief in de entertainmentindustrie en ik weet dat voor het waarheidsgetrouw weergeven van vrouwen, en met name vrouwen van kleur, een divers team nodig is, zowel voor als achter de camera. Wanneer we vrouwen met verschillende achtergronden achter de camera hebben, vertellen we verhalen met scherpere inzichten en meer eerlijkheid die dieper resoneren met mensen,” verklaart Queen Latifah.

“Gedurende mijn loopbaan heb ik op veel redacties gewerkt en veel soorten verhalen verteld. Mijn missie voor Katie Couric Media is om een door vrouwen aangestuurd team te leiden in samenwerking met toonaangevende merken die onze waarden delen om betekenisvolle content te ontwikkelen die mensen zal helpen zich te redden in onze gecompliceerde wereld, het begrip bevordert en hun leven verrijkt,” merkt Katie Couric op.

