Inteva Products recebe prêmio máximo de inovação para processo de costura revolucionário

TROY, Michigan--(BUSINESS WIRE)--A Inteva Products, LLC, importante fornecedora automotiva global de Nível Um de componentes e sistemas de engenharia, recebeu o prêmio máximo na cerimônia dos Prêmios de Inovação de 2018, concedido pela European Association of Automotive Suppliers (CLEPA), em Haia, Holanda, no dia 13 de junho.

A Inteva foi reconhecida por seu novo processo de escaneamento em tempo real para costura robótica de interiores automotivos. A tecnologia inovadora será usada em painéis instrumentais das camionetes Chevrolet Silverado e GMC Sierra 2019.

O novo processo permite escaneamento "ao vivo" e ajustes imediatos do percurso do programa de equipamento de costura robótica à medida que um componente está sendo costurado. Essa abordagem está alinhada aos avanços de ponta do uso de lasers em manufatura automotiva com as tecnologias exclusivas de costura robótica da Inteva. O avanço reduz o tempo de ciclo médio de uma superfície montada em aproximadamente 20-30%.

Os Prêmios de Inovação 2018 da CLEPA, organizados em cooperação com a Deloitte, comemoram a excelência automotiva nas categorias de meio ambiente, segurança, conectividade e automação, e cooperação. A Inteva foi reconhecida na categoria "Cooperação" com sua cliente, General Motors.

"Estamos orgulhosos por receber esse reconhecimento", disse o diretor executivo de produtos e presidente da Inteva, Lon Offenbacher. "A inovação de escaneamento em tempo real foi uma verdadeira iniciativa colaborativa entre homens e mulheres de talento da Inteva e de nossa cliente, General Motors, portanto estamos especialmente honrados por sermos reconhecidos na categoria Cooperação."

Sobre a Inteva Products, LLC

A Inteva Products, LLC é um dos principais fornecedores automotivos globais, oferecendo às montadoras produtos inovadores, confiáveis e ecológicos que aprimoram a qualidade, a segurança e o desempenho dos veículos. A Inteva tem recursos globais para engenharia, fabricação e atendimento ao cliente para sistemas de fechamento, sistemas de interior, motores e componentes eletrônicos, e sistemas de teto. Estabelecida em 2008, esta fornecedora de primeira linha concentra-se em obter um crescimento global sustentado, oferecendo um atendimento ao cliente de excelência e promovendo a inovação. A Inteva foi fundada com base em soluções inovadoras e com o uso de tecnologia aplicada para promover soluções baseadas em valor. A Inteva emprega mais de 12.000 pessoas globalmente, e está sediada em Troy, Michigan, EUA. Para futuras atualizações sobre a empresa, acesse o site da Inteva Products ou as páginas da empresa no Facebook, LinkedIn e Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.