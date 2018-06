P&G fait avancer le changement systémique pour l'égalité des genres dans la publicité à l’occasion du Cannes Lions Festival of Creativity 2018

CANNES, France--(BUSINESS WIRE)--Procter & Gamble Company (NYSE : PG) a aujourd’hui fait progresser son engagement en faveur de l'égalité des genres via une série de nouveaux engagements, actions et partenariats visant à augmenter la diversité à travers la chaîne logistique de la création, conduisant à des représentations plus précises et positives des femmes dans la publicité et les médias, et favorisant la croissance et le bien commun.

Les femmes et les filles sont représentées de manière incorrecte ou négative dans 29 pour cent des publicités et programmes médiatiques*, et les femmes continuent d’être sous-représentées derrière la caméra : seulement 32 pour cent des responsables du marketings, 33 pour cent des responsables de la création et 10 pour cent des directeurs commerciaux sont des femmes. Ces problèmes persistent malgré les preuves que les publicités montrant une égalité des sexes réalisent une performance supérieure de 10 pour cent en termes de confiance et supérieure de 26 pour cent en termes de croissance des ventes*.

Pour traiter ces questions, P&G a sollicité une aspiration pour atteindre des représentations 100 % exactes et positives des femmes dans la publicité et les médias, soutenues par une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans la chaîne logistique de la création. P&G mène un ensemble complet d’actions afin de faire sa part pour construire, alimenter et connecter un pipeline de talents féminins diversifiés à des opportunités dans la publicité, les médias et les contenus comme solution systémique. Reconnaissant l’importance d’une participation totale du secteur, la Société travaille avec le mouvement #SeeHer de l’Association of National Advertisers (ANA) et d’autres initiatives dans l’industrie, dont l’Alliance contre les stéréotypes de la femme des Nations unies, pour inviter d’autres publicitaires, agences et développeurs de contenus afin de favoriser le changement dans tout l’écosystème commercial.

« Alors que les esprits les plus créatifs au monde se retrouvent pour célébrer la créativité, nous nous engageons à faire notre part avec des actions significatives pour faire avancer l’égalité des genres dans la publicité, les médias et le pipeline de la création au cours des cinq prochaines années », a déclaré Marc Pritchard, chef de la gestion de la marque chez Procter & Gamble. « Nous savons également qu’aucune société ne peut y parvenir seule, nous espérons donc inspirer les autres à être des agents du changement afin d’accélérer le mouvement. »

Dans le cadre de l’engagement, P&G a annoncé des partenariats avec des leaders de l’industrie favorisant une représentation égalitaire et des images positives des femmes dans les médias :

The Queen Collective : Queen Latifah, nominée aux Oscars et lauréate d’un Golden Globe, récompensée d’un Emmy et d’un SAG Award, conjointement avec sa Production Company Flavor Unit et The Queen Collective, ambitionne d’accélérer l’égalité des genres et raciale derrière la caméra. En créant une distribution pour les films produits par des femmes directrices issues de la diversité, Queen Latifah poursuit sur sa lancée consistant à défier les frontières dans la musique, les films et d’autres accomplissements artistiques. L’initiative lancera initialement deux films produits par des femmes directrices via un partenaire de distribution majeur. En 2016, les femmes représentaient seulement quatre pour cent des directeurs travaillant sur les 250 films ayant fait les plus grosses recettes. Cela crée des défis non seulement dans les films, mais aussi dans la production et d’autres médias comme la publicité. The Queen Collective propulsera le pipeline de femmes directrices dans le cadre d’un partenariat avec P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing et Tribeca Studios.

: Queen Latifah, nominée aux Oscars et lauréate d’un Golden Globe, récompensée d’un Emmy et d’un SAG Award, conjointement avec sa Production Company Flavor Unit et The Queen Collective, ambitionne d’accélérer l’égalité des genres et raciale derrière la caméra. En créant une distribution pour les films produits par des femmes directrices issues de la diversité, Queen Latifah poursuit sur sa lancée consistant à défier les frontières dans la musique, les films et d’autres accomplissements artistiques. L’initiative lancera initialement deux films produits par des femmes directrices via un partenaire de distribution majeur. En 2016, les femmes représentaient seulement quatre pour cent des directeurs travaillant sur les 250 films ayant fait les plus grosses recettes. Cela crée des défis non seulement dans les films, mais aussi dans la production et d’autres médias comme la publicité. The Queen Collective propulsera le pipeline de femmes directrices dans le cadre d’un partenariat avec P&G, HP, Inc., Smirnoff, Wieden+Kennedy, Marina Maher Communications / Ketchum +, United Talent Agency Marketing et Tribeca Studios. Katie Couric Media : La dernière initiative de la journaliste primée associera des sponsors avec des plateformes de distribution pour créer des contenus intelligents, réfléchis et stimulants. Inspirée par son implication dans le conseil consultatif de #SeeHer, une initiative de l’Association of National Advertisers, Mme Couric s’associera avec de grandes marques pour collaborer sur des contenus qui reflètent leurs valeurs et engagements mutuels vis-à-vis des questions importantes. Katie Couric Media sera dirigé par une équipe menée par des femmes pour produire et distribuer des articles dans tout un éventail de formats, tirant profit de la puissance et de la portée d’un paysage médiatique en pleine évolution, incluant des séries numériques, des documentaires, des projets scriptés, des podcasts et une programmation en direct sur des plateformes touchant le mieux les audiences cibles intéressées par des contenus spécifiques.

La dernière initiative de la journaliste primée associera des sponsors avec des plateformes de distribution pour créer des contenus intelligents, réfléchis et stimulants. Inspirée par son implication dans le conseil consultatif de #SeeHer, une initiative de l’Association of National Advertisers, Mme Couric s’associera avec de grandes marques pour collaborer sur des contenus qui reflètent leurs valeurs et engagements mutuels vis-à-vis des questions importantes. Katie Couric Media sera dirigé par une équipe menée par des femmes pour produire et distribuer des articles dans tout un éventail de formats, tirant profit de la puissance et de la portée d’un paysage médiatique en pleine évolution, incluant des séries numériques, des documentaires, des projets scriptés, des podcasts et une programmation en direct sur des plateformes touchant le mieux les audiences cibles intéressées par des contenus spécifiques. Free The Bid : Fondée par Alma Har’el en réponse à son expérience personnelle du manque d’opportunités pour les femmes directrices dans la publicité, cette organisation plaide en faveur de l'égalité des chances pour postuler à des emplois commerciaux dans l’industrie publicitaire. P&G et ses marques font la promesse d’inclure une femme directrice dans n’importe quel projet commercial à triple candidature. En parallèle, Publicis Groupe, plus importante agence partenaire de P&G, élargit sa promesse pour couvrir toutes ses agences et réseaux dans le monde. P&G s’est également engagée à contribuer à étendre Free the Bid à l’échelle mondiale au cours des trois prochaines années en partenariat avec HP Inc., et Publicis Groupe à doubler le nombre de directeurs de Free The Bid et à se développer dans 20 pays.

Fondée par Alma Har’el en réponse à son expérience personnelle du manque d’opportunités pour les femmes directrices dans la publicité, cette organisation plaide en faveur de l'égalité des chances pour postuler à des emplois commerciaux dans l’industrie publicitaire. P&G et ses marques font la promesse d’inclure une femme directrice dans n’importe quel projet commercial à triple candidature. En parallèle, Publicis Groupe, plus importante agence partenaire de P&G, élargit sa promesse pour couvrir toutes ses agences et réseaux dans le monde. P&G s’est également engagée à contribuer à étendre Free the Bid à l’échelle mondiale au cours des trois prochaines années en partenariat avec HP Inc., et Publicis Groupe à doubler le nombre de directeurs de Free The Bid et à se développer dans 20 pays. Sommet #SheIsEqual : Afin de partager des réussites créatives et inspirer une action plus large pour l’égalité des genres, Global Citizen et P&G s’associeront et animeront conjointement le premier Sommet #SheIsEqual le 28 septembre 2018 à New York durant la semaine de l'assemblée générale des Nations unies. L’événement réunira des gouvernements, des entreprises du secteur privé et des influenceurs des domaines de la publicité, des médias et du divertissement pour partager des perspectives sur l’égalité des genres, l'émancipation économique des femmes, l’éducation des filles et le plaidoyer à travers le prisme de la représentation des femmes dans la publicité, le marketing, la technologie et le divertissement. Madonna Badger, présidente du jury du Glass Lion et présidente de See It Be It, organisera un « Creative Showcase » en partenariat avec Phillip Thomas, PDG des Cannes Lions, pour mettre en lumière et célébrer les meilleurs travaux de Glass Lions 2018 et les nouveaux concours SDG Lions qui dressent un portrait positif d’un monde égalitaire. L’initiative #SeeHer de l’ANA créera des sessions pour discuter du rôle joué par les médias dans la société et de l’importance d’une représentation fidèle des femmes et des filles dans le divertissement.

« L’égalité des genres est bonne pour la société et pour les entreprises », a affirmé M. Pritchard. « Certaines des marques de P&G obtenant les meilleures performances ont les campagnes les plus égalitaires au niveau du genre – Always Like a Girl, SKII Change Destiny, Olay Live Fearlessly…ainsi que Tide, Ariel, Dawn et Swiffer qui montrent des hommes partageant la charge des tâches domestiques. Il est évident que promouvoir l’égalité des genres est une force non seulement pour le bien, mais aussi pour la croissance. »

« Je suis dans le secteur du divertissement depuis plusieurs décennies, et je sais qu’une représentation des femmes - en particulier des femmes de couleur - de manière honnête requiert une équipe diversifiée, aussi bien devant que derrière la caméra. Lorsque nous avons des femmes d’origines diverses derrière la caméra, nous racontons des histoires avec des idées plus claires et davantage d’honnêteté, qui résonnent plus profondément chez les personnes », a affirmé Queen Latifah.

« Tout au long de ma carrière, j’ai travaillé dans de nombreuses salles de presse, racontant de nombreux genres d’histoires. Ma mission pour Katie Couric Media est de diriger une équipe menée par des femmes, en partenariat avec de grandes marques qui partagent nos valeurs, pour développer des contenus pertinents qui aideront les personnes à se diriger dans notre monde compliqué, promouvoir la compréhension et enrichir leur existence », a déclaré Katie Couric.

*Étude #SeeHer de l’Association of National Advertisers.

À propos de P&G

P&G est au service des consommateurs à travers le monde avec l’une des plus vastes gammes de marques prestigieuses, de confiance et de qualité, parmi lesquelles Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté de P&G inclut des opérations dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez visiter http://www.pg.com pour les dernières actualités et pour des informations sur P&G et ses marques.